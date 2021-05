Laya: "No concibo que se pongan en peligro vidas por una acción humanitaria"

La ministra de Asuntos Exteriores, Arancha González Laya. EFE/ Zipi/Archivo

Madrid, 17 may (EFE).- La ministra de Asuntos Exteriores, Arancha González Laya, "no concibe" que se pueda poner en peligro la vida de los jóvenes y menores que han entrado a nado este lunes en Ceuta "en respuesta a una acción humanitaria" como es, sin citarla, la hospitalización en España del líder del Frente Polisario.

En declaraciones a EFE, Laya se refería así a la jornada sin precedentes que se ha vivido en Ceuta por la entrada masiva de al menos 2.700 personas, unos 700 menores de edad, a nado o bordeando a pie los dos espigones fronterizos con Marruecos.

Laya ha explicado que las autoridades marroquíes le han asegurado que estos incidentes no son fruto "de ningún desencuentro", en referencia a esa atención humanitaria que ha prestado España al líder del Frente Polisario, Brahim Ghali, ingresado en un hospital de Logroño.

"No concibo que se pueda poner voluntariamente en peligro la vida de jóvenes y de menores en respuesta a una acción humanitaria", ha subrayado la titular de Exteriores, que ha avisado que la cooperación en materia de inmigración "es fundamental para mantener las relaciones de buena vecindad" con Marruecos.

Laya ha detallado que el Gobierno ya ha puesto los medios para asegurar la fronteras de la ciudad autónoma y para devolver a Marruecos a las personas que han entrado ilegalmente "siguiendo los protocolos en vigor", tal y como, ha añadido, ya se ha hecho esta misma tarde con alrededor de un centenar de migrantes.