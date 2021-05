Las incógnitas del Getafe: Bordalás, cedidos, ventas y renovaciones

El técnico del Getafe, José Bordalás. EFE / Salvador Sas/Archivo

Getafe (Madrid), 17 may (EFE).- Salvado matemáticamente en el último suspiro con un gol de Takefusa Kubo al Levante, el Getafe respiró tranquilo tras la conclusión de la penúltima jornada de LaLiga Santander y ahora tendrá tiempo de afrontar la próxima temporada que presenta algunas incógnitas que resolver.

Varios jugadores terminan contrato, otros tienen buena presencia en el mercado, muchos cedidos regresan a sus clubes de origen y, sobre todo, está en el aire el futuro del arquitecto del Getafe, José Bordalás, con más opciones de salir que de quedarse. Estos son los retos que tendrá que abordar el Getafe de cara a la campaña 2021/22.

JOSÉ BORDALÁS: ADIÓS CON HONORES O TERMINAR CONTRATO

Sin duda, ha sido y es el entrenador más importante de la historia del Getafe. Acumula cinco temporadas en el club, ningún técnico había estado tanto tiempo en la entidad que preside Ángel Torres y suya es la culpa de parte de su éxito. Sus méritos son numerosos: un ascenso a Primera División, tres temporadas consecutivas entre los ocho primeros, rozar la Liga de Campeones con una histórica quinta plaza, la clasificación para la Liga Europa y una más que digna aventura continental que finalizó ante el Inter.

Sin embargo, el curso que acaba se le ha hecho muy largo al Getafe. Ha sido el peor de los cinco que ha dirigido Bordalás. Su proyecto parece agotado y quemado después de 37 jornadas extenuantes, con un equipo sin gol que parece haber perdido el alma y la chispa de anteriores años. A Bordalás le queda un año más de contrato y hay que tomar una decisión: alargar el proyecto o buscar un cambio. De momento, el técnico alicantino no fue muy claro cuando le preguntaron, tras derrotar al Levante, si quería continuar:

"Ahora mismo, pensamos en disfrutar junto a los chicos. Disfrutar de este triunfo y de la permanencia. Mi pensamiento no está en si voy a seguir o no. Yo estoy muy feliz aquí, todo el mundo lo sabe, estoy como en mi casa. Ahora toca disfrutar", dijo en rueda de prensa.

EL FUTURO DE CINCO NOMBRES QUE ACABAN CONTRATO

Hasta cinco jugadores de la plantilla del Getafe acaban contrato en junio de 2021, según informa el portal Transfermarkt. Son Rubén Yáñez, Xabier Etxeita, Allan Nyom, Francisco Portillo y Ángel Rodríguez. Cada uno tiene sus peculiaridades, pero es posible que ninguno renueve.

Rubén Yáñez ha cumplido con su tarea de segundo portero. Por detrás de David Soria, consiguió arrebatarle la titularidad durante un tramo del campeonato. Cumplió con creces e incluso sobresalió con alguna buena actuación. A sus 27 años, es una buena opción para mantener la competencia con Soria y podría ampliar su contrato.

Francisco Portillo no ha contado mucho para Bordalás en las últimas temporadas. En la última, apenas ha disputado 545 minutos. Con 30 años, parece que a partir del 30 de junio su futuro ya no estará unido al Getafe.

La continuidad de Nyom probablemente esté ligada a la de Bordalás. Para el técnico alicantino, es una pieza clave en el Getafe por su compromiso y su despliegue físico. Sin embargo, es de los jugadores menos técnicos de la plantilla y probablemente plantearía dudas a un nuevo entrenador (si lo hay).

Xabier Etxeita ha sido un hombre de altibajos en el Getafe. A veces gozó de continuidad, pero últimamente, ni siquiera ha contado para Bordalás cuando había necesidades en el centro de la defensa. Hasta un centrocampista como David Timor tuvo preferencia para cubrir huecos y, sin Timor, Bordalás prefirió a Sofian Chakla o a Chema Rodríguez antes que a Etxeita. Después de dos temporadas sin mucha influencia, parece que su destino estará fuera del Getafe.

Ángel es un caso especial. Con 34 años, su compromiso y su calidad son innegables. Es casi una institución dentro del club, pero esta temporada ha bajado sus números de manera alarmante. De los 14 tantos en partidos oficiales que marcó en el curso pasado a los 6 del actual hay un trecho largo. Segundo máximo goleador de la historia del Getafe por detrás de Manu del Moral, su continuidad es una incógnita aunque parece probable que se marchará.

NOMBRES QUE PUEDEN HACER CAJA: CUCURELLA, ARAMBARRI, MAKSIMOVIC Y DJENÉ

Si el Getafe necesita dinero, tiene cuatro jugadores con buen nombre en el mercado: Marc Cucurella, Mauro Arambarri, Nemanja Maksimovic y Djené Dakonam. Como casi todos los veranos, llegarán ofertas por ellos y entre el club y los jugadores deberán tomar una decisión respecto a su futuro.

De todos, el que tendrá más "novias" será el uruguayo Arambarri. Este año ha cumplido su cuarta temporada en el conjunto madrileño y en todas se ha mostrado como un centrocampista destructor muy apetecible. En plena madurez deportiva y ya internacional con Uruguay, por una cantidad cercana a los veinte millones de euros podría abandonar el Getafe. Clubes como el Manchester United, han preguntado por él.

Su compañero de batallas en el centro del campo, Maksimovic, también tiene buen cartel. Tal vez, en sintonía con el resto de los jugadores del Getafe, ha firmado su temporada más floja. Sin embargo, es otro gran destructor de juego que podría ser muy útil en equipos de mayor entidad. Transfermarkt lo valora en 18 millones.

Djené también podría salir este verano. El pilar del centro de la defensa es un muro inexpugnable que en el Getafe ha demostrado que es uno de los mejores centrales de LaLiga. Con ofertas para salir en anteriores veranos, el club consiguió retener a un defensa de 29 años que también tiene un valor de veinte millones de euros.

La joya de la corona es Cucurella. Como sus compañeros, no ha brillado tanto como en anteriores cursos, pero a nadie se le escapa que es un jugador con una proyección increíble que también será difícil retener. Su precio también ronda los veinte millones de euros.

EL REGRESO DE LOS CEDIDOS

En total, el Getafe tiene cinco cedidos en sus filas: el colombiano "Cucho" Hernández (Watford), Carles Aleñá (Barcelona), Takefusa Kubo (Real Madrid), Darío Poveda (Atlético) y el marroquí Sofian Chakla (Villarreal). Todo parece indicar que ninguno seguirá en el Getafe, que, sin embargo, peleará por la continuidad de Aleñá.

El jugador del Barcelona llegó en el mercado de invierno y ha dado causado una buena impresión en el club. Su continuidad en el conjunto azulgrana no parece una opción y podría tener el cartel de transferible que podría utilizar el Getafe.

El resto, por diferentes razones, tienen muy complicado seguir. Kubo, héroe de la salvación con el tanto al Levante, está a expensas de lo que decidan en el Real Madrid y todo parece indicar que acumulará su enésima cesión en otro club.

Poveda ha estado lesionado todo el curso y apenas ha jugado cinco minutos. Volverá al Atlético, que decidirá cuál es su destino. El "Cucho" comenzó bien la temporada, se fue apagando y una lesión le privó de los últimos dos meses de competición. Tampoco seguirá. Y Chakla, que llegó en el mercado de invierno para reforzar el centro de la defensa, no ha convencido. Sus actuaciones fueron irregulares y no parece probable que el Getafe pelee por él.

Juan José Lahuerta