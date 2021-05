La producción industrial china avanza un 9,8 % interanual en abril

La producción industrial de China creció un 9,8 % interanual en abril, en línea con las previsiones de los analistas, frente al 14,1 % de subida registrado el mes anterior, informó hoy la Oficina Nacional de Estadística (ONE). EFE/ZHONG MIN/Archivo

Pekín, 17 may (EFE).- La producción industrial de China creció un 9,8 % interanual en abril, en línea con las previsiones de los analistas, frente al 14,1 % de subida registrado el mes anterior, informó hoy la Oficina Nacional de Estadística (ONE).

Al margen del efecto de base, el avance evidencia la recuperación de la producción industrial china tras el impacto del coronavirus.

Dicha recuperación comenzó en abril del año pasado, cuando el indicador abandonó las cifras negativas de los tres primeros meses de 2020 y avanzó un 3,9 % interanual.

Entre las tres principales categorías en las que la ONE divide el indicador destaca el crecimiento de la industria manufacturera, que creció un 10,3 % interanual en abril.

Las industrias de electricidad, calefacción, gas y agua aumentaron también un 10,3 % interanual en abril, mientras que la minera avanzó un 3,2 %.

El órgano estadístico oficial compara los datos de 41 subsectores industriales, de los que 37 experimentaron un aumento de su actividad en abril al compararlos con el mismo mes de 2020.

Entre los productos cuya manufactura avanzó más destacan la maquinaria industrial (22,6 %), los ordenadores y otros equipos electrónicos (10,4 %) o los vehículos (7,7 %).

La ONE también hizo hoy públicos otros indicadores, como las ventas minoristas, importante dato de cara a la medición de la demanda de los consumidores nacionales y uno de los pilares del cambio de modelo económico propugnado por Pekín.

Este apartado registró un aumento del 17,7 % interanual en abril -tras haberse disparado al 34,2 % en marzo-, aunque el consenso de los analistas era que llegase al 25 %.

Por otra parte, la inversión en activos fijos aumentó al 19,9 % en el acumulado de los cuatro meses del año, según la ONE.

Asimismo, la inversión inmobiliaria aumentó un 21,6 % en el acumulado de los cuatro primeros meses del año, lo que supone un leve descenso tras haber registrado un avance del 25,6 % en los tres primeros meses de 2021.

Y la tasa de desempleo urbano, otro de los indicadores divulgados hoy, quedó en el 5,1 % en abril por el 5,3 % de marzo, según el organismo.

La ONE aseguró en un comunicado que los datos demuestran que "el desempeño económico del país ha mejorado y se ha estabilizado" pese a "la complicada situación pandémica global".

"Sin embargo, la recuperación de la economía global muestra desequilibrios y los fundamentos para una recuperación a nivel doméstico todavía no son sólidos", indica la ONE, que pronostica que China logrará consolidar su crecimiento "dentro de un rango razonable".