La emotiva carta de María Adánez a su primer hijo días antes del nacimiento del pequeño

María Adánez



MADRID, 17



Embarazada de 38 semanas, María Adánez cuenta los días para verle la carita a su primer hijo, un niño muy deseado llamado Claudio que podría nacer en cualquier momento. Radiante a pesar de lo avanzado de su estado, y muy ilusionada por el nacimiento de su pequeño, la actriz ha escrito una carta a través de Instagram dirigida a su bebé para agradecerle lo bien que se ha 'portado' durante todo el embarazo y confesarle que, a pesar de los miedos típicos que toda madre primeriza tiene, tanto ella como su pareja, Ignacio Hernández Medrano, están deseando que llegue a sus vidas para colmarlo de mimos y amor a raudales.



"Semana 38. Querido Claudio: El gran momento se acerca, ¡qué buen embarazo hemos tenido, hijo! Muchas gracias. Nada de vómitos, nada de mareos, energía a tope y felicidad y buen rollo en su máxima expresión", comienza la carta de María a su primer hijo, al que agradece el buen embarazo que le ha dado. Confesando que ya está todo listo para su nacimiento y que, la protagonista de 'Aquí no hay quien viva' desvela que cuando este momento se produzca - algo que tanto la actriz como su pareja están deseando - extrañará llevarlo en la barriguita: "Te he hecho todo y no te falta de nada, sólo queda el horneado final. Voy a echar de menos llevarte en mi pancita pero por otro lado nos morimos de ganas de verte, de que conozcas tu casa y de presentarte a tus hermanos peludos, Séptimo y MariGaila".



"Después del cursillo acelerado que hemos hecho tu padre y yo, de poner pañales, preparar baños e investigar sobre las cremas que necesitas, nos hemos dado cuenta de que no tenemos ni idea de nada pero amor y cariño para darte, tenemos a raudales", confiesa emocionada María que, con los miedos lógicos de mamá primeriza se siente insegura ante la llegada a su vida de un ser tan pequeñito y delicado, al que no le faltará amor por parte de papás, enamorados de él aunque todavía no le 'conozcan'.



"Espero que te guste la familia que no has elegido, Claudio. Dicen que son los padres los que eligen a los hijos... Te quiere tu madre.", se despide una emocionada María, que ya cuenta los días para dar la bienvenida a su bebé, un niño deseadísimo que no dudamos que recibirá tanto cariño como sea capaz de recibir por parte de sus famosos papás que, tras cuatro años de relación, ponen el broche de oro a su amor con su primer hijo en común.