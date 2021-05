La CPI avisa a los mercenarios en Libia que pueden ser investigados

En la imagen, la fiscal jefe de la Corte Penal Internacional (CPI), Fatou Bensouda. EFE/Eva Plevier/Pool/Archivo

Naciones Unidas, 17 may (EFE).- La fiscal jefe de la Corte Penal Internacional (CPI), Fatou Bensouda, advirtió este lunes a los mercenarios que combaten o han combatido en Libia que pueden ser investigados por el tribunal con sede en La Haya (Países Bajos).

Bensouda, en una comparecencia por videoconferencia ante el Consejo de Seguridad de la ONU, aseguró que su oficina ha recibido "información preocupante" sobre las actividades de mercenarios, reclutados por las distintas partes del conflicto.

Según Naciones Unidas, se cree que pese a los compromisos para su retirada, aún permanecen en Libia miles de estos combatientes.

La fiscal de la CPI, que investiga desde hace años los crímenes cometidos en Libia, respaldó los llamamientos a la salida del país de todos los mercenarios y recordó que los crímenes que puedan haber cometido en Libia son susceptibles de ser investigados por la CPI, sin importar la nacionalidad de los responsables.

Además, Bensouda demandó este lunes a las autoridades libias que investiguen los supuestos abusos cometidos en centros de detención del país y reclamó además que se dé acceso a ellos a observadores internacionales.

Según dijo, su oficina ha recogido ya pruebas de “serios crímenes supuestamente cometidos” en cárceles oficiales y no oficiales de Libia, que incluyen torturas, violencia sexual, tratos inhumanos y detenciones arbitrarias, unos problemas que se denuncian desde hace años, pero por los que no ha habido rendición de cuentas.

La fiscal demandó a todas las partes del conflicto libio, incluido el Gobierno de unidad nacional, actuar para acabar con los abusos en las cárceles e investigar las denuncias recibidas.

Además, consideró clave que se permita el acceso de observadores e investigadores internacionales a todos los centros de detención de Libia y que los responsables cooperen con ellos.

Bensouda aseguró que su oficina sigue vigilando muy de cerca la situación en el país norteafricano y ha continuado recibiendo información sobre supuestos crímenes, desde desapariciones a asesinatos, pasando por tortura y violencia sexual.

Entre otras cosas, dijo que se está prestando atención a las informaciones de ataques sufridos por civiles que se oponen públicamente a milicias y demandó a las autoridades libias que actúen en ese ámbito.

Como en ocasiones anteriores, Bensouda volvió a demandar a Libia la entrega a la Corte con sede en La Haya de Seif el Islam Gadafi, hijo del fallecido dictador libio Muamar al Gadafi, que fue condenado a muerte en ausencia en el país y cuyo paradero se desconoce.

La Fiscalía de la CPI acusa a Seif el Islam de crímenes contra la humanidad, asesinato y persecución presuntamente cometidos en Libia entre el 15 y el 28 de febrero de 2011, cuando siguiendo la estela de lo que ocurría en otros países árabes comenzó la revolución que en octubre de ese año acabó con el régimen de Muamar al Gadafi.

La comparecencia de hoy ante el Consejo de Seguridad fue la última para Bensouda, que este año será sustituida en el cargo por el británico Karim Khan.