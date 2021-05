Isak logra su récord de goles tras la cesión de Willian José

El jugador de la Real Sociedad, Alexander Isak, celebra un gol ante el Real Valladolid durante el partido de la penúltima jornada de Liga que disputaron en el Reale Arena de San Sebastián. EFE/Javier Etxezarreta

San Sebastián, 17 may. (EFE).- El delantero de la Real Sociedad Alexander Isak ha aprovechado la cesión en enero de Willian José a la Premier League y, tras quedarse como principal referencia ofensiva de los blanquiazules, ha sumado 12 de los 16 goles que lleva en la competición.

Isak, a sus todavía 21 años, veía tapada su progresión por el delantero centro titular de la Real, un Willian José que se marchó cedido al Wolverhampton inglés, y desde entonces el sueco no ha hecho más que crecer.

Marcó al Betis en el primer encuentro ya sin el ariete sudamericano y luego ha entrado en una cadencia goleadora que ha dado muchas alegrías a su equipo, que ayer se llevó el triunfo con 2 tantos en 15 minutos de su mejor activo actualmente.

Isak marcó en 6 partidos consecutivos entre el 9 de enero y el 21 de febrero, período que incluye un "hat trick" al Deportivo Alavés, pero luego bajó el ritmo y hasta los dos tantos logrados este domingo ante el Valladolid había perdido olfato de gol, porque no anotaba desde que lo consiguió contra el Eibar, cuatro partidos atrás.

El potencial de Isak es imprevisible y la Real ha conseguido un delantero "top" que sólo puede seguir creciendo en el cuadro donostiarra si consigue blindarle y convencerle de que a su temprana edad San Sebastián es el mejor destino.

Los 16 tantos que lleva Isak, récord de su carrera profesional, igualan el número de la pasada temporada entre Liga y Copa, torneo en el que fue el máximo realizador, clave para ganar el título.

También supera los 13 que consiguió en su cesión al Willen II de la liga neerlandesa (18-19) y que despertó el interés de muchos equipos por su fichaje, premio que se llevó el club txuriurdin. EFE

