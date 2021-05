Indonesia.- Mueren nueve personas tras volcar una embarcación en la provincia indonesia de Java

MADRID, 17 (EUROPA PRESS)



Al menos nueve personas han muerto después de que volcara la embarcación en la que viajaban en la provincia de Java, en el centro de Indonesia, tal y como han confirmado las autoridades este lunes.



El jefe de la Policía, Ahmad Luthfi, ha indicado que la cifra ha pasado así de siete a nueve después de que se recuperaran los cuerpos de otras dos víctimas, dos niños de ocho y un año.



El incidente tuvo lugar el sábado cuando casi una veintena de las personas que se encontraban a bordo del barco se desplazaron hacia un mismo lado para sacarse una foto.



El barco, que tenía una capacidad para diez personas, volcó, según informaciones del diario 'The Jakarta Post'. Todos ellos se dirigían a un restaurante flotante en la zona de Boyolali, en la reserva de Kedung Ombo.



Al menos once de ellos fueron rescatados, mientras que una decena de personas resultaron desaparecidas. Los equipos de rescate llevaban desde el domingo realizando labores de búsqueda.



Luthfi, que ha matizado que el barco lo tripulaba un niño de 13 años, ha alertado de que este no contaba con las medidas de seguridad necesarias y que, además, no se respetaron las restricciones de aforo por la pandemia de coronavirus.