Guterres dice sentirse muy preocupado por los bombardeos contra medios en Gaza

En la imagen, Antonio Guterres, secretario general de la ONU. EFE/EPA/MARTIAL TREZZINI/Archivo

Naciones Unidas, 17 may (EFE).- El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, dijo sentirse "muy inquieto" por los ataques que se han vivido en los últimos días contra los medios de comunicación presentes en Gaza por parte de las fuerzas israelíes, en concreto el bombardeo y destrucción el sábado del edificio en el que tanto la agencia AP como el canal catarí Al Jazeera tenían sus oficinas.

"El secretario general se sintió muy inquieto al ver la destrucción del edificio. Está claro que los periodistas que operan en Gaza deben poder hacerlo sin miedo al acoso y la destrucción de sus oficinas", afirmó en una rueda de prensa el portavoz de Guterres, Stephane Dujarric.

El portavoz señaló que, de momento, no tienen información adicional sobre el incidente, pero subrayó que creen que es "muy importante esclarecer qué pasó exactamente".

En respuesta a la información publicada por Reporteros Sin Fronteras que indica que en total se han destruido las oficinas de 23 medios de comunicación internacionales y locales, Dujarric expresó que eso también debería ser investigado.

"No debería hacerse nada que suponga un obstáculo para que los periodistas hagan su trabajo", aseveró.

Asimismo, Dujarric ofreció cifras actualizadas sobre los desplazamientos forzosos que está causando el intercambio de hostilidades en la franja de Gaza, que aseguró ha obligado a unos 38.000 palestinos a desplazarse y ha dejado sin hogar a más de 2.500 de ellos.

En concreto, la ONU señala que un total de 41 centros educativos han sufrido daños, entre ellos colegios, guarderías, e instalaciones escolares de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Medio (UNRWA).

Durante la madrugada del domingo, los bombardeos israelíes causaron la muerte en Gaza de al menos 42 personas, entre ellas diez niños y 12 mujeres, elevando la cifra total de muertos desde el inicio de la escalada a al menos 188, según el Ministerio de Sanidad de la Franja.

Del otro lado, continuaba el lanzamiento de cohetes por parte de Hamás y otras milicias contra Israel, donde en total han muerto diez personas y al menos 270 han resultado heridas.

Este domingo, en una reunión pública del Consejo de Seguridad de la ONU para abordar la última crisis en Oriente Medio, Guterres subrayó que la prioridad es que se detenga la violencia cuanto antes.

"La lucha debe terminar. Debe detenerse de inmediato. Los cohetes y morteros por un lado y los bombardeos aéreos y de artillería por el otro deben cesar", insistió.