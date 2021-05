Guatemala.- El volcán Pacaya de Guatemala se llena de turistas tras su reciente erupción

MADRID, 17 (EUROPA PRESS)



Los ríos de lava expulsados por el volcán Pacaya en Guatemala se han convertido en los últimos días en objetivo de peregrinación para cientos de turistas que han acudido a la montaña, a pesar de que las autoridades han advertido de los riesgos que puede conllevar esta práctica.



El volcán mantuvo durante casi tres meses actividades eruptivas y se reactivó el 24 de abril, lo que volvió a elevar la alerta en la zona. Dos de las aldeas cercanas quedaron a apenas 450 metros de la lava, si bien por ahora no hay ningún plan de evacuación en marcha.



Unas 1.600 personas acudieron la semana pasada al Parque Nacional Volcán Pacaya para observar un río de lava surgido a finales de abril. La mayoría se concentraron en la parte noroeste del volcán y, según el alcalde de la localidad de San Vicente Pacaya, no hay amenazas significativas.



Sin embargo, un portavoz de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred), David de León, ha recordado que los visitantes corren peligro si se acercan a menos de dos metros de la lava, por lo que ha instado a extremar precauciones, según el diario 'Prensa Libre'.



Por su parte, uno de los encargados de la atención al turismo en el parque natural, Gilberth Fuentes, ha recalcado que los turistas no pueden acercarse a la fisura y "en la medida de lo posible" se limita su cercanía, "porque las corrientes (de lava) son impredecibles". "A veces se ve que están petrificadas y por debajo están al rojo vivo", ha señalado.



El volcán Pacaya es uno de los tres activos que hay en Guatemala, junto al Santiaguito y el Volcán de Fuego. Este último fue el responsable de la última gran erupción registrada en el país centroamericano, en junio de 2018, cuando murieron más de 430 personas.