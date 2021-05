Gobierno de Colombia analizará condiciones de los manifestantes para negociar

El gobierno de Colombia aceptó este domingo analizar la exigencia de los manifestantes a tener "garantías para el ejercicio de la protesta" antes de sentarse a negociar, cuando el país completa 19 días de sangrientas movilizaciones contra el presidente Iván Duque.

Voceros del gobierno y la organización más visible de los manifestantes se reunieron en Bogotá por segunda vez desde que estallaran las protestas el 28 de abril.

Al término del encuentro, que duró unas cuatro horas, el consejero presidencial, Miguel Ceballos, aseguró haber recibido un documento en el que se les exige "garantías para el ejercicio de la protesta" que "debe ser analizado por el gobierno".

"Entendemos y valoramos las propuestas del comité del paro en el sentido de no iniciar esa mesa de negociación por solicitud del comité hasta que no sean analizados y no nos encontremos en los puntos que ellos plantean", explicó Ceballos.

Sindicatos, universitarios y otros movimientos sociales que forman parte del conocido como Comité Nacional del Paro llamaron a nuevas movilizaciones para el miércoles. Los diálogos entre ambas partes continuarán el lunes a las 14H00 (19H00 GMT).

El documento compartido por líderes estudiantiles que asistieron a la reunión exige "detener la violencia contra los manifestantes", que el presidente Duque condene "de manera explícita y contundente los abusos de la Fuerza Pública" y reconozca su "responsabilidad" en agresiones durante las protestas.

Organizaciones internacionales de derechos humanos y países como Estados Unidos han denunciado abusos de las fuerzas policiales contra los manifestantes.

De acuerdo al Comité Nacional del Paro, en medio de las movilizaciones han muerto al menos 50 personas, 578 han sido heridas (37 por lesiones oculares), 524 han desaparecido y 21 mujeres han sufrido violencia sexual.

Desde Pereira (centro-oeste), Duque reconoció el derecho a la protesta pacífica pero exigió el fin de los bloqueos viales que calificó como "actos agresivos" que obstaculizan el abastecimiento de alimentos y medicinas.

"Sí a la construcción de acuerdos (...) pero no con la vía de hecho en la mitad, no con la amenaza a la movilidad en la mitad, no afectando la salud y el bienestar", declaró el mandatario, que no asistió al encuentro con los manifestantes.

Colombia atraviesa un nuevo periodo de convulsión social tras las protestas de 2019 y 2020, con marchas más intensas que otras y sin una agenda o liderazgo definidos. Con múltiples exigencias, los manifestantes reclaman un país más equitativo y un Estado más solidario que garantice la vida y la seguridad.

lv