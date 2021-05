Gaviria: "Es fantástico que un colombiano vista la maglia rosa"

EFE/EPA/LUCA ZENNARO/Archivo

Redacción deportes, 17 may (EFE).- Fernando Gaviria (UAE Emirates), uno de los cinco ciclistas colombianos que han vestido la maglia rosa del Giro de Italia, se ha mostrado orgulloso de que su compatriota Egan Bernal (Ineos) sea el líder de la carrera y espera en la jornada de hoy levantar, por fin, los brazos como vencedor de etapa.

"Siempre es fantástico que un colombiano lidere la general. Todos los aficionados al ciclismo colombiano están contentos en este momento. Espero que Egan mantenga la maglia Rosa hasta Milán", señaló el corredor de La Ceja en la salida de la décima etapa del Giro, que se disputa entre L'Aquila y Foligno sobre un recorrido de 139 kilómetros.

Sobre su estado de forma subrayó que "es bueno" e incidió en la necesidad de insistir hasta que llegue una victoria al esprint que hasta el momento no ha llegado.

"Mi forma y mi rendimiento ahora es bueno. Ya veremos hoy. Tenemos que intentarlo y no rendirnos nunca porque nunca se sabe cuándo llegan las victorias. Todo el equipo intentará llegar al esprint, veremos qué pasa", señaló Gaviria.