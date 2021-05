Fútbol.- Toni Kroos da positivo por COVID-19 y se perderá el duelo ante el Villarreal

MADRID, 17 (EUROPA PRESS)



El centrocampista alemán Toni Kroos no podrá ayudar al Real Madrid en el último duelo de la temporada en LaLiga Santander de este sábado ante el Villarreal tras dar positivo por coronavirus, según confirmó este lunes el conjunto blanco.



"El Real Madrid CF comunica que nuestro jugador Toni Kroos ha dado resultado positivo en el test de COVID-19 realizado en el día de hoy", señaló el club madridista.



El internacional ya estaba aislado desde el pasado viernes por ser un contacto estrecho de un caso positivo y no pudo participar este domingo en el partido en San Mamés ante el Athletic Club. Su caso es similar al del uruguayo Fede Valverde que primero se debió de confinar por el mismo motivo y días después dio positivo.



De este modo, el entrenador del Real Madrid, Zinédine Zidane, no podrá contar con Kroos para el decisivo partido de este sábado ante el Villarreal, en el que el actual campeón se juega sus opciones de levantar el título para lo que necesita ganar y que el Atlético de Madrid no lo haga en Valladolid.



Toni Kroos se encuentra en aislamiento desde el pasado viernes 14 de mayo al haber estado en contacto directo con una persona que había dado positivo en COVID-19.