Fútbol.- Ter Stegen se somete a una terapia en su rodilla derecha y se pierde la Euro 2020

BARCELONA, 17 (EUROPA PRESS)



El portero del FC Barcelona Marc-André Ter Stegen se someterá este jueves a una terapia en su rodilla derecha para solventar unos problemas en el tendón rotuliano y será baja en la última jornada de LaLiga Santander y, además, se perderá la Euro 2020 de este verano con Alemania.



"El jugador del primer equipo Marc ter Stegen será sometido a un procedimiento terapéutico en el tendón rotuliano de la rodilla derecha el jueves 20 de mayo en Malmö, a cargo del Dr. Hakan Alfredson y bajo la supervisión de los servicios médicos del club", explicó la entidad.



Pero quien fue más allá, en sus redes sociales, fue el propio Ter Stegen. "He decidido junto con el equipo médico del club que haré una intervención complementaria en mi rodilla. Me entristece perderme la Eurocopa 2020 este verano con Alemania", explicó el guardameta.



"Por primera vez en muchos años seré fan en casa apoyando a mi país, ¡espero que ganemos! Después de las vacaciones de verano, cuando estemos de vuelta en los terrenos de juego, espero poder volver a jugar con la afición, ¡lo echo de menos!", reconoció.



Así, Ter Stegen se somete a esa terapia, a esa intervención, en su rodilla derecha para poder empezar la pretemporada, o la temporada, siguiente con el FC Barcelona estando ya a pleno rendimiento.



"Estoy decepcionado por la derrota de ayer y que ahora ya no podamos ganar LaLiga", comentó respecto al tropiezo en casa ante el Celta de Vigo (1-2) que les impide ya luchar por el alirón doméstico.



"Después de un comienzo de temporada complicado, mostramos buen carácter yendo 19 partidos invictos, pero no pudimos mantener esta forma", argumentó Ter Stegen en este sentido.