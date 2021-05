Federación de médicos de Venezuela exige un millón de vacunas anticovid

Indicó que las vacunas contra la covid-19 que han llegado al país se han aplicado de forma "desordenada" y que el Gobierno las ha utilizado para inmunizar a sus afines. EFE/RAYNER PEÑA R./Archivo

Caracas, 17 may (EFE).- La Federación Médica Venezolana (FMV) exigió este lunes al Gobierno un millón de vacunas contra la covid-19 para inmunizar a 500.000 sanitarios del país tras reiterar que no se ha cumplido con el deber de aplicar las dosis a todos los trabajadores de este sector que es considerado prioritario.

"¿Cuál es la exigencia que hacemos los médicos? (...) que lleguen para el sector salud un millón de vacunas que equivale a 500.000 personas, que es lo que en promedio hay en los hospitales", dijo el presidente de la FMV, Douglas León Natera, en una rueda de prensa.

Indicó que las vacunas contra la covid-19 que han llegado al país se han aplicado de forma "desordenada" y que el Gobierno las ha utilizado para inmunizar a sus afines.

"El Ejecutivo nacional en lugar de colocar la vacuna donde debe ser, se la colocaron ellos, es un desorden inmenso", sostuvo Natera, quien recordó que en 14 meses han fallecido más de 360 médicos y que los decesos en el sector sanitario en general están alrededor de 550.

Natera también pidió 40 millones de dosis de vacunas para inmunizar a los ciudadanos del país y "obtener la inmunidad de rebaño en el corto tiempo" pues, de otra forma, esto puede tardar años.

El presidente de la organización destacó su preocupación por el alza de muertes y contagios del virus y criticó que el Gobierno le "mienta" al país con las cifras.

"La información epidemiológica está sesgada, están dando todos los días una información que solo se la creen ellos", señaló.

Asimismo, solicitó al Ejecutivo la dolarización del salario de los doctores y consideró como cifra mínima 1.500 dólares.

"No es posible que el Ejecutivo nacional le esté pagando (...), como sueldo mínimo, al equipo de salud, entre 2 y 6 dólares y el transporte se lo lleva todo. ¿Cómo puede un médico calzarse, comprar un estetoscopio o un martillo para ver cómo están los reflejos del paciente?", añadió.

El sistema de salud de Venezuela está en crisis desde hace años. Los hospitales públicos y ambulatorios presentan fallas de infraestructura, equipos médicos, escasez de personal y de medicamentos, así como material.

La situación se agudizó con la llegada de la covid-19 al país, según el gremio, porque tampoco cuentan con los materiales necesarios para protegerse o cuidar de los enfermos.

El país acumuló hasta el domingo, según datos oficiales, 215.301 casos de covid-19 y 2.396 muertes.

El Ejecutivo asegura que vacunará al 70 % de la población este año, pero de momento no se conocen cifras exactas de cómo avanza el proceso ni el número de vacunas que han llegado al país, debido a que los datos facilitados por los distintos funcionarios son contradictorios.