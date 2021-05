Ewan responde al comentario de Merckx, quien pedía sanción por su retirada

EFE/EPA/LUCA ZENNARO/Archivo

Redacción deportes, 17 may (EFE).- El australiano Caleb Ewan (Lotto Soudal), retirado del Giro en la octava etapa una vez cosechadas dos victorias al esprint, contestó a las críticas del legendario belga Eddy Meckx, quien se sintió molesto ante esa forma de abandonar la carrera, calificándola de "falta de profesionalidad y de respeto" hacia la carrera.

El corredor de Sidney tenía previsto abandonar el Giro para preparar el Tour de Francia, pero sorprendió a muchos con una retirada tan temprana, al parecer por unas molestias en la rodilla.

"Estoy más decepcionado que nadie. Agradezco a las personas que me enviaron mensajes deseándome una pronta recuperación. He hecho algunas cosas para reducir el dolor que he estado sintiendo en la rodilla desde la octava etapa del Giro, y una vez finalizado comenzaré mi entrenamiento", explicó Ewan en las redes sociales.

En referencia al comentario de Merckx, el ciclista del Lotto Soudal dio algunas explicaciones. "Siento que hayas pensado eso. Si hubieras visto todo el trabajo duro y el compromiso que puse en mi preparación para honrar y rendir en esta carrera, estoy seguro de que pensarías de manera diferente. Estoy más decepcionado que nadie", subrayó Ewan.