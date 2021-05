Eugenia Martínez de Irujo confirma que su hermano Cayetano está "mejor" pero aún "muy agotado"

17-05-2021 Eugenia Martínez de Irujo ha vuelto al hospital para visitar a su hermano Cayetano EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



MADRID, 17 (CHANCE)



Muy pendiente de su hermano tras haber solucionado las diferencias que les alejaron el año pasado, Eugenia Martínez de Irujo ha vuelto al hospital en el que Cayetano fue intervenido de urgencia de una obstrucción intestinal el pasado viernes y, tras visitar al Duque de Arjona, nos ha dado su último 'parte médico', convirtiéndose así en una especie de portavoz de la familia ante el último susto de salud del jinete y confirmando que, aunque se encuentra "mejor" todavía está muy "agotado" y prefiere no recibir demasiadas visitas.



- CHANCE: Hola Eugenia ¿qué tal? ¿cómo has visto a Cayetano?



- EUGENIA: Bueno* El pobre está ahí* Está mejor pero está como agotado



- CH: ¿Pero ha salido ya de la UCI?



- EUGENIA: Sí, sí. Ya ayer le subieron a planta y ya esto es poco a poco* Más animado



- CH: Con el apoyo de Bárbara y con el tuyo que le habéis estado visitando



- EUGENIA: Sí



- CH: ¿Qué le han dicho los médicos? ¿Va a poder salir?



- EUGENIA: Eso no se sabe de momento. Es pronto.



- CH: ¿Y en algún momento esto va a parar? ¿Qué os han dicho los médicos?



- EUGENIA: Esperemos sí. En teoría sí, pero claro, le está dando mucho la lata esta cosa



- CH: ¿Por eso estará también con el ánimo bajo? La última vez ya le costó*



- EUGENIA: Sí, sí. Pero bueno, hoy estaba un poquito mejor



- CH: ¿Crees que el estado de salud de tu hermano podría empañar la boda de vuestro sobrino?



- EUGENIA: No porque ya lo peor ha pasado. La operación ha sido lo más importante y ahora ya lo que tiene que hacer es recuperarse. Pues no os puedo decir más, chicos de verdad. Gracias



- CH: ¿El resto de tus hermanos han podido venir a verle o hablar con él? ¿Estará agradeciendo las visitas?



- EUGENIA: Bueno, no te creas porque también le apetece estar tranquilo, entonces si no venimos más fluido es porque le apetece tranquilidad. Que yo lo entiendo.



- CH: ¿No crees que esto le ayuda a levantar el ánimo?



- EUGENIA: Bueno, pero ya hablamos con él. Entonces cuando uno está convaleciente no le apetece estar haciendo el esfuerzo de hablar.



- CH: ¿Con qué vestido nos vas a sorprender en la boda de tu sobrino?



- EUGENIA: Sorpresa. Cuidado que la gente quiere pasar. Gracias