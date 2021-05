España.- ERC y Junts pactan para gobernar Cataluña un espacio con partidos y entidades "en coordinación" con Puigdemont

17-05-2021 El president de la Generalitat en funciones, Pere Aragonès (i) y el secretario general de Junts, Jordi Sànchez (d) a su llegada a los jardines del Palau Robert, a 17 de mayo de 2021, en Barcelona, Catalunya (España). ERC y Junts han cerrado un principio de acuerdo para desencallar la investidura del candidato republicano a la Presidencia de la Generalitat, Pere Aragonès, y formar un Govern de coalición, por lo que evitarán la repetición electoral. Lo han anunciado este lunes, a falta de nueve días para agotar el plazo de la investidura y después de tres meses desde las elecciones catalanas del 14 de febrero, en los que las negociaciones entre ambos partidos se han bloqueado en varias ocasiones. POLITICA David Zorrakino - Europa Press



Fijan "mecanismos de seguimiento" para monitorizar la evolución de la mesa de diálogo



BARCELONA, 17 (EUROPPA PRESS)



El acuerdo entre ERC y Junts para la formación del Govern incluye la creación de un espacio de dirección estratégica independentista con estos dos partidos, la CUP, la ANC y Òmnium, que "esté en coordinación" con el Consell per la República (CxRep) mientras este órgano presidido por Carles Puigdemont se reformulará para que tenga el consenso de todos los actores del independentismo.



Lo han explicado el candidato republicano a la Presidencia de la Generalitat, Pere Aragonès, y el secretario general de Junts, Jordi Sànchez, en rueda de prensa este lunes, en la que han detallado el acuerdo alcanzado entre ambos partidos.



Desde el inicio, el principal escollo en la negociación entre ERC y Junts había sido la falta de acuerdo sobre cuál debe ser el espacio que debe decidir la estrategia independentista y el papel del CxRep.



Junts defendía que la estrategia se decida dentro de esta entidad, mientras que ERC lo rechazaba porque creía que esto sería imponer una "tutela" al Govern y apostaba por un espacio entre los tres principales partidos independentistas, la ANC y Òmnium.



Así, Aragonès ha explicado que el acuerdo crea este espacio de coordinación con los cinco actores independentistas --ERC, Junts, CUP, ANC y Òmnium-- para que pueda comenzar a trabajar en la estrategia del independentismo y llevará el nombre de 'Coordinación, consenso y dirección estratégica'.



Ha detallado que este espacio se deberá coordinar con el CxRep "de forma transitoria porque en paralelo" el órgano liderado por Puigdemont se reformulará y, si este es el consenso, podría acabar acogiendo la dirección estratégica, aunque está por ver cómo se concreta en el documento del acuerdo que todavía no se ha publicado.



DIÁLOGO Y CONFRONTACIÓN



Aragonès ha señalado que se creará el Acuerdo Nacional por la Autodeterminación para "aglutinar la fuerza para lo que venga de ahora en adelante" en el proceso independentista, y ha afirmado que el pacto con Junts establece las bases de la estrategia independentista, pero que se deberá desarrollar y concretar a partir de ahora sin la presión de la amenaza de la repetición de elecciones.



El también vicepresidente del Govern en funciones ha apuntado que es imprescindible la mesa de diálogo, en la que la parte catalana planteará la autodeterminación y la amnistía como soluciones al conflicto, aunque también ha defendido la necesidad de preparar una "confrontación cívica y pacífica para forzar al Estado".



De esta manera, el pacto incluye la apuesta por la mesa de diálogo con el Gobierno central y fija "unos mecanismos de seguimiento y evaluaciones constantes" para monitorizar la evolución de la negociación, aunque no han concretado si sitúa un límite temporal como los dos años de margen que contempla el acuerdo entre ERC y la CUP.



Sànchez ha destacado que establecer estos criterios de evaluación, que era una de las principales demandas de Junts, servirá para ir sacando conclusiones de cómo evoluciona el diálogo, pero ha señalado que todavía no los han hecho y que será una tarea del espacio de coordinación.



LEALTAD Y CONSENSO



El secretario general de Junts ha insistido en que el CxRep nunca ha querido dictar la estrategia del independentismo ni "tutelar" el Govern, y ha defendido que el espacio de consenso será el que crean con los tres principales partidos y las dos entidades favorables a la independencia.



Además, ha dicho que no hay vencedores ni vencidos en este acuerdo y ha recalcado que todas las decisiones en el espacio estratégico se tomarán por consenso: "Nunca Junts pretenderá obligar a ninguna otra formación política, sea más grande o más pequeña, que haga lo que Junts cree que se debe hacer. Intentaremos convencer a la mesa de coordinación, pero si no hay consenso, cada uno será soberano de actuar de forma responsable".



Sànchez también ha reivindicado que el acuerdo recoge el común denominador de la estrategia de ERC y Junts, y por eso asumirá la apuesta de los republicanos por la mesa de diálogo "de una manera leal", de la misma manera que espera que ERC asuma con lealtad la preparación para un embate con el Estado.