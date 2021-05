España.- El PSOE censura la "actitud deleznable" del PP y su "boicot" a la recuperación y la renovación del CGPJ

03-01-2020 El ministro de Fomento en funciones, José Luis Ábalos, durante su intervención en la reunión de la Ejecutiva Federal del PSOE en la sede del partido en la Calle Ferraz un día antes del inicio del pleno de investidura en el Congreso de los Diputados, en Madrid a 3 de enero de 2020. POLITICA Eduardo Parra - Europa Press



Le acusa de querer cambiar el sistema de elección del órgano de gobierno los jueces sólo cuando pierden elecciones



MADRID, 17 (EUROPA PRESS)



El secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, ha arremetido este lunes contra el PP acusándole de haber mantenido una "actitud deleznable" durante la pandemia, de comportarse con "vileza" haciendo política con las víctimas del coronavirus y de "boicotear" la recuperación económica y la renovación del Consejo del Poder Judicial (CGPJ).



En una rueda de prensa en la sede socialista de Ferraz, Ábalos ha dicho que, mientras los españoles celebran el avance de las vacunas y las previsiones de recuperación económica, para el PP eso supone "una contrariedad".



Ábalos ha destacado que las últimas cifras en el número de vacunados --7 millones de españoles tienen ya la pauta completa y 15 una de las dosis-- evidencian que el país camina "en línea recta" hacia la inmunidad de grupo.



"Tenemos al alcance de la mano cumplir el objetivo de que 33 millones de españoles estén protegidos antes de concluir el verano", ha proclamado el dirigente socialista, "una buena noticia" con la que, a su juicio, "todos" deberían "alegrarse" y no acusar al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de "triunfalismo", como ha hecho el líder del PP, Pablo Casado.



NO HA DEJADO DE PONER PALOS EN LAS RUEDAS



"La actitud de la derecha ha sido deleznable --ha afirmado--. No ha dejado de poner palos es las ruedas, ha criticado una cosa y la contraria y sigue cometiendo esta vileza de hacer política con las víctimas".



También ha acusado al primer partido de la oposición de intentar "boicotear" la recuperación económica, así como de impedir la renovación del Poder Judicial negándose a un acuerdo, para lo cual, según ha criticado, los de Casado buscan "cualquier excusa".



En materia económica, Ábalos ha cuestionado que para el PP suponga "una pésima noticia" los "buenos datos" para la reactivación económica que ya anticipan todos los organismos internacionales pues, a su juicio, viene a "desbaratar" su estrategia de "cuanto peor, mejor".



"Esto exaspera a la derecha, que se niega a comprometerse con el futuro de España por mero interés partidista", ha criticado Ábalos, quien ha garantizado que el Gobierno seguirá mirando el futuro y gobernando el presente "mal que le pese a la derecha", hasta el 2023 y sin que "nadie se queda atrás".



En este punto, el 'número tres' de los socialistas ha subrayado a Casado que aún está "a tiempo" optar o por "colaborar" en la tarea de "reconstrucción" del país que hay por delante o por "seguir en el boicot y el obstruccionismo", "embelesado con su propio ombligo y bebiendo los vientos de la ultraderecha".



Sin embargo, Ábalos sospecha que el PP ya ha elegido, teniendo en cuenta la actitud que mantiene en torno a la renovación del CGPJ, para la que buscan "cualquier excusa" con tal de no cambiar actualizar la actual composición del órgano de gobierno de los jueces.



NO LES IMPORTA "DESPRESTIGIAR" EL CGPJ



El ministro ha criticado que el PP renovara el CGPJ conforme a la legislación vigente cuando ganó las elecciones y que quiera cambiarla cuando las pierde, como ocurre ahora. El presidente del PP ha asegurado que si no hay un cambio en el sistema de elección del Consejo del Poder Judicial, no habrá pacto para renovarlo.



Ábalos ha acusado a los 'populares' de no importarles "desprestigiar" al CGPJ ni que éste esté paralizado desde hace más de dos años pero ha recalcado que el PSOE no se plantea reactivar su iniciativa para cambiar el sistema de elección de los vocales de este órgano.



Eso sí, ha apelado al "sentido institucional" y a la "obligación política" del PP para "desbloquear" esta situación con el fin de no contribuir más al "descrédito" y "deslegitimación" de instituciones como el CGPJ.