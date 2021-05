España.- El Gobierno espera que el nuevo Govern abandone la vía de la independencia que únicamente conduce a la cárcel

12-05-2021 La ministra Portavoz y de Hacienda, María Jesús Montero, interviene en una sesión de control en el Congreso de los Diputados, a 12 de mayo de 2021, en Madrid, (España). Durante el pleno el Ejecutivo se enfrentará a las preguntas de la oposición, entre las que destaca, el futuro del país tras el fin del estado de alarma el pasado 9 de mayo y si se incorporarán o no nuevas restricciones sanitarias. Asimismo, el presidente del Gobierno deberá rendir cuenta de sus planes en lo que resta de legislatura ya que el portavoz de ERC en el Congreso también le interpelará sobre las promesas que tiene que cumplir el Gobierno de coalición hasta 2023. POLITICA EUROPA PRESS/R.Rubio.POOL - Europa Press



MADRID, 17 (EUROPA PRESS)



La ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, espera que el nuevo Govern de coalición entre ERC y Junts abandone la vía de la independencia que "no iba para ningún lado, únicamente hacia la cárcel".



Montero se ha expresado así en una entrevista en la Cadena SER, recogida por Europa Press, unos minutos después de que ERC y Junts hayan anunciado a primera hora de este lunes un principio de acuerdo para desencallar las negociaciones e investir al candidato republicano, Pere Aragonès, como presidente de la Generalitat.



La ministra, que ha preferido esperar a ver "los detalles" del acuerdo, mostrado su confianza en que los partidos indepedetistas hayan "aprendido de la anterior etapa" y no continúen por la senda secesionista. "Aunque seguro que la conformación del Gobierno estará acompañada de simbología", ha anticipado.



En esta línea, la titular de Hacienda ha reconocido que el Ejecutivo temió "que se pudiese producir" una repetición electoral en Cataluña. Así, y aunque ha insistido en que el Ejecutivo habría preferido un Govern encabezado por el socialista Salvador Illa, Montero ha dejado claro que el Gobierno "respeta una decisión legítima" y "tiende la mano para retomar la agenda".



LOS INDULTOS "NO AFECTAN AL FUTURO" DE CATALUÑA



Preguntada sobre si el Gobierno pretende recuperar la mesa de diálogo, Montero ha recordado que el Ejecutivo siempre ha "estado dispuesto", incluso en la situación de "interinidad" del Govern. "Siempre se ha trasladado la voluntad que era que se estabilizara para recuperar la mesa, porque los problemas se pueden retrasar o posponer, pero siguen estando ahí", ha añadido.



En este contexto, la ministra portavoz ha insistido en que el Ejecutivo "no esconde la cabeza como un avestruz" y ha confiado en que el próximo Govern esté en "condiciones reales de establecer un diálogo y no dedicarse a la confrontación y el frentismo".



Cuestionada sobre si la formación de gobierno despeja el camino del indulto, Montero ha señalado que los indultos "no afectan al futuro" de la comunidad autónoma. "Siempre hemos dicho que es un derecho que asiste a una persona que lo solicita si se cumplen las consideraciones que el Gobierno tiene que valorar", ha apuntado.



Así, la ministra ha recordado que los indultos se encuentran todavía a la espera de que se tramite la solicitud de informes a los tribunales "que fueron responsables de la sentencia". "Habrá que esperar y a lo largo de los meses se tomará una decisión. Hay que seguir desarrollando lo importante, que es que se conjure el nuevo gobierno en esos puntos de enganche, y no continuar una senda que no iba para ningún lado", ha zanjado.