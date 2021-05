España.- Casado avisa a Sánchez: la legislatura habrá acabado si acepta indultar a presos del procés

17-05-2021 El líder del PP, Pablo Casado, interviene en unas jornadas de la Fundación Concordia y Libertad sobre 'Reto Demográfico'. En Madrid, a 17 de mayo de 2021. EUROPA ESPAÑA POLÍTICA DAVID MUDARRA (PP)



Dice que se prepara otro acto de "propaganda y autobombo" con el plan 2050, que ve un "insulto" a los ciudadanos que lo están pasando mal



MADRID, 17 (EUROPA PRESS)



El líder del PP, Pablo Casado, ha avisado este lunes al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, tras conocerse que ERC y Junts han cerrado un principio de acuerdo para formar un Govern de coalición en Cataluña, que la legislatura "habrá acabado" si acepta indultar a los condenados por el 'procés' para seguir en el Palacio de la Moncloa.



"Creo que el independentismo catalán hoy avanza en este viaje a ninguna parte con Sánchez de copiloto y creo que si Sánchez acepta indultos para seguir montado en ese coche de copiloto, la legislatura habrá acabado", ha advertido Casado.



Tras asegurar hoy ya había escuchado "decir a miembros del Gobierno que no lo descartaban", el presidente del PP ha afirmado que "cuando un Gobierno hace aguas y un barco se hunde, no tiene mucho sentido que el capitán diga 'vamos a dar la vuelta al mundo'".



Así se ha pronunciado en las jornadas 'Reto Demográfico' de la Fundación Concordia y Libertad y que ha dedicado su primera sesión al Día Internacional de las Familias. De hecho, ha avanzado una ley de maternidad y familia que incluirá una prestación por desempleo mayor a los que tengan más hijos y ha señalado que el PP presentará de forma "inmediata" una proposición de Ley en el Congreso para que la prestación por desempleo se contabilice también a partir del segundo hijo.



"EMPEZAR A PENSAR EN LA ESPAÑA DEL 2050 ME PARECE UN INSULTO"



Casado ha recalcado que en España la situación "económica, social, territorial y social es límite" y, por lo tanto, "no lleva a ninguna parte decir" que hay que "mirar a una España prospectiva del 2050", en alusión al plan que Pedro Sánchez quiere presentar esta semana.



A su entender, Sánchez "no puede montar otro acto de autobombo y propaganda a costa del contribuyente". "Empezar a pensar en la España del 2050 me parece un insulto a las personas que lo están pasando mal", ha proclamado, para añadir que pedir pensar en el 2050 "ocultando lo que está pasando en el 2021 es una auténtica irresponsabilidad".



El presidente del PP ha reclamado que los fondos europeos que Bruselas va a conceder a España por la crisis provocada por la pandemia tengan una traslación inmediata al bienestar actual, como hacen todos los países del entorno de todos los signos políticos, no al año 2050.



Casado ha recalcado que "no hay que rendirse" pero el Gobierno parece que lo está haciendo al "fiar todo a lo que va a pasar dentro de 30 años". Por eso, el líder del PP ha solicitado "respeto y sensibilidad" porque "no se puede hablar así a un país con 125.000 víctimas por la pandemia", "seis millones de desempleados" y "dos millones de familias en las colas del hambre".



"EL PP NO PUEDE ARRIMAR EL HOMBRO A UN PRECIPICIO"



También ha criticado que la política de familia del Gobierno sea "recortar el complemento de las pensiones de las abuelas, hacer un sablazo fiscal a los padres, abocar a un paro masivo a los hijos y dejar una deuda eterna a los nietos". "Eso no es una política de familia sino para salir del paso hoy e intentar engañarnos con planes para dentro de 30 años que ni se van a cumplir no vamos a ver", ha denunciado.



Además, ha echado en cara al Gobierno que se pueda plantear eliminar la reducción por declaración conjunta del IRPF, suprimir el IVA superreducido o reducido que afecta a productos de primera necesidad o suprimir la prestación por hijo sin discapacidad o con discapacidad menor del 33%. "Ahora que dicen que hay que reformar la Constitución para modificar un término, diría que menos reformas legales y más apoyo a la educación especial", ha dicho, en alusión a la propuesta para reformar el artículo 49.



Casado ha asegurado que el PP en la actual situación "no puede arrimar el hombro a un precipicio" porque "se caería el Gobierno, que se va a caer igual, pero también se caería su alternativa y, por tanto, el futuro del país".



"Creo que esta alternativa es clara y en España ya se han visto dos modelos de hacer las cosas", ha subrayado, para añadir que hay que tomarse "en serio" a los españoles, que están "muy hartos de políticos" y "debates de barra de par" porque han llegado "al límite de su paciencia".



DICE QUE LA AGENDA DEL GOBIERNO NO ES LA AGENDA DE LA GENTE



El presidente del PP ha señalado que la situación del país "contrasta con la agenda que se está viviendo día a día en los medios de comunicación" y "a veces incluso en los Parlamentos". "Creo que lo que estamos viviendo es una disociación de la realidad. Estamos viendo como se está hablando de planes que endeudan a la sociedad hasta 2058", ha criticado, en alusión al plan de recuperación remitido por Pedro Sánchez a Bruselas.



En este sentido, ha afirmado que son la "generación más egoísta" de la historia porque "nunca antes se había dado por bueno que los hijos iban a vivir peor que sus padres", cuando hay "un 40% de paro juvenil y una tasa de fertilidad que hace imposible la reposición para sostener el estado del bienestar".