Escepticismo en Alemania ante rumores que vinculan a Lewandowski al PSG

Berlín, 17 may (EFE).- Los rumores acerca de un posible traspaso de Robert Lewandowski del Bayern al PSG han sido recibidos con escepticismo en Alemania donde se recuerda que el jugador tiene contrato hasta 2023 y que los responsables del club bávaro han dejado claro que no está a la venta.

La revista "Sport Bild", además, dice que si Lewandowski se marchase solo lo haría con destino a Inglaterra o a España y recuerda que en el pasado tuvo aproximaciones al Real Madrid.

El presidente del Consejo Directivo del Bayern, Karlheinz Rummenigge, insistió hace poco que Lewandowski se quedará en el Bayern.

"Es claro que se queda. Nadie vende a un jugador que hace 60 goles por temporada", dijo Rummenigge en declaraciones el diario "Bild".

Además, Rummenigge señaló que el agente de Lewandowski, Pini Zahavi, sabe que un traspaso no está dentro de lo pactado.

"Él no ha preguntado nada al respecto. Él sabe cómo funciona el Bayern. Cuando se abra el mercado el 1 de julio habrá miles de rumores y algunos tendrán que ver también con el Bayern. Lo que importn es que los hechos hablan a favor del Bayern", agregó Rummenige.

También Oliver Kahn, sucesor designado de Rummenigge al frente del Consejo Directivo, insistió en el rechazo a toda posibilidad de un traspaso.

"Robert tiene todavía dos años de contrato y su rendimiento está fuera de toda discusión. Él puede mantener este nivel todavía algunos años y es parte importante del equipo. No pensamos traspasarlo", recalcó Kahn.

Lewandowski acaba de igualar el récord de 40 goles en la Bundesliga que tenía Gerd Müller desde 1971/1972 y puede superarlo en la última jornada.