Empate estadístico en simulacro de votación presidencial en Perú

(Bloomberg) -- Los candidatos presidenciales de Perú quedaron prácticamente empatados en un simulacro de votación realizado por la firma de encuestas Ipsos.

La ventaja de Pedro Castillo sobre Keiko Fujimori se ha reducido a menos de 2 puntos porcentuales y se encuentra dentro del margen de error antes de la segunda vuelta del 6 de junio, de acuerdo con el diario El Comercio.

Los resultados son los últimos en mostrar que la ventaja de Castillo, que alguna vez alcanzó los dos dígitos, se ha contraído considerablemente. Las políticas izquierdistas del candidato han inquietado a los inversionistas, y los mercados de bonos y divisas peruanos han fluctuado en las últimas semanas por su repentino aumento y prolongada caída en las encuestas.

En el simulacro de votación, el 51,1% de los participantes votó por Castillo, mientras que el 48,9% votó por Fujimori. Una encuesta dada a conocer también por Ipsos el domingo mostró que las intenciones de voto por Castillo llegaron a 40%, una ventaja ligeramente más amplia de 3 puntos porcentuales sobre el 37% de Fujimori. Sin embargo, su ventaja también ha disminuido desde el 43% que tenía el 30 de abril.

Ipsos señala que 14% de los encuestados planea emitir votos en blanco, como una forma de protesta, y que 9% sigue indeciso.

En el simulacro de votación, 1.202 posibles votantes llenaron papeletas de votación similares a las que se utilizarán en la elección. En la encuesta, Ipsos entrevistó a 1.205 personas de forma presencial sobre un grupo más amplio de preguntas, entre ellas, el llamado antivoto para los candidatos.

La inclinación de extrema izquierda de Castillo ha permitido a Fujimori, hija del expresidente encarcelado Alberto Fujimori y exlegisladora que enfrenta cargos de corrupción, presentarse como una centrista favorable a los negocios.

