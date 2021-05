El Santos de Almada elimina al Monterrey de Aguirre y pasa a las semifinales

Jugadores del Santos Laguna fueron registrados este domingo al festejar su victoria sobre los Rayados de Monterrey, al final del partido de vuelta de esta llave de los cuartos de final del Torneo Guard1anes Clausura 2021 del fútbol en México, en el estadio BBVA de Monterrey. EFE/Miguel Sierra

Monterrey (México), 16 may (EFE).- El Santos Laguna del entrenador uruguayo Guillermo Almada empató 1-1 este domingo con el Monterrey del estratega Javier Aguirre y lo eliminó para clasificarse a la semifinal del Clausura 2021 del fútbol mexicano.

Santos había ganado el duelo de ida por 2-1 y se llevó la serie 3-2 ante un Monterrey timorato, que después de dominar el primer tiempo, se dedicó a defender y pagó con la eliminación en un encuentro en el que tomó ventaja con un gol del argentino Maxi Mexa, pero fue superado con una diana de Ronaldo Prieto.

Los Rayados de Aguirre dominaron en los primeros 45 minutos ante un Santos desarticulado, que perdió la marca de manera reiterada y cuando se acercó al área no inquietó al guardameta.

El holandés Vincent Janssen sacó ventaja de un error de la defensa, en un buen disparo del cuadro local que en el 29 volvió a ganar la marca con un remate de Arturo González, que el portero Carlos Acevedo desvió a tiro de esquina, la jugada clave de la primera mitad.

En el cobro, Acevedo despejó la pelota que Meza encontró y metió en la red con un golpe de pierna derecha, el 1-0.

El Santos fue dueño de la segunda parte en la que los Rayados, echados atrás, se salvaron gracias a intervenciones casi milagrosas de los defensas Miguel Layún, Jesús Gallardo, dos veces, y el colombiano Stefan Medina, en un par de ocasiones.

Almada reclamó dos faltas en el área no decretadas por el árbitro como penalti a favor del Santos, pero de todas maneras su equipo siguió al ataque y en el 91 recibió la recompensa con un gol de Ronaldo Prieto en un tiro de esquina.

Este sábado Cruz Azul y Puebla se convirtieron en los primeros semifinalistas del campeonato: los Azules al vencer por 3-1 al Toluca y ganar la serie por 4-3; y el Puebla, al derrotar 1-0 al Atlas, empatar la serie 1-1 y eliminar al rival por mejor posición en la tabla de la fase regular.

Este domingo, el América del entrenador argentino Santiago Solari buscará en su estadio el pase a la fase de los cuatro mejores ante el Pachuca del técnico uruguayo Paulo Pezzolano, que venció 3-1 en el duelo de ida.