El nuevo disco de Thalia hace su debut luego de tres años de espera

a cantante mexicana Thalia. EFE/ Gastón De Cárdenas/Archivo

Nueva York, 17 may (EFE).- La espera de 3 años por un nuevo disco de la estrella mexicana Thalia ha llegado a su fin con el lanzamiento este lunes de "Desamorfosis", un álbum de 14 temas con fusiones de distintos géneros musicales, que van desde el pop y el reguetón a la electrónica.

En "Desamorfosis" las canciones están interconectadas y describen la transformación de un romance a través de los sentimientos descritos en las composiciones y ritmos de cada canción, según un comunicado de la discográfica de la artista, Sony Music.

La también actriz, que se ha referido a los temas como "un viaje personal e íntimo", cuenta con las colaboraciones de Banda MS, Farina, Jhay Cortez, Mau y Ricky, Myke Towers y Sofia Reyes, nueva generación de artistas que lideran la música popular.

El nombre del disco nace de 3 palabras que describen las etapas principales del romance: "desamor", "amor" y "metamorfosis".

"Desamorfosis", disponible en todas las plataformas digitales, está precedido de un pre-estreno que alcanzó el primer lugar en Amazon por sus altas ventas en las categorías Pop Latino y Música Latina.

Antes de su salida al mercado, Thalia dio a "probar" a sus seguidores su nuevo disco con el sencillo "Tick Tock", junto a Farina y Sofía Reyes, que se convirtió en un éxito instantáneo, debutando en el listado de Top Global Music Videos de YouTube y posicionándose en el Top 20 del listado Latin Pop Airplay de Billboard.

A ese le siguieron "Ya tú me conoces", junto a Mau y Ricky, y "Mojito", cuyo video musical estrenó durante el programa de "The Tonight Show" de Jimmy Fallon.

La producción estuvo a cargo de personalidades de la industria musical como Tainy, Edgar Barrera, Maffio y Trooko.