El magnate hongkonés Jimmy Lai, otra vez a juicio por las protestas de 2019

Hong Kong, 17 may (EFE).- El magnate hongkonés de la prensa Jimmy Lai y nueve políticos opositores comparecieron hoy ante un tribunal de la ciudad por "incitar a participar" en una manifestación no autorizada durante la oleada de protestas antigubernamentales que azotaron Hong Kong en 2019.

Estas diez personas están acusadas de alentar una protesta que tuvo lugar el Día Nacional de China -el primero de octubre- de 2019 "a sabiendas de que no estaba autorizada".

Además de Lai, también comparecieron el veterano activista Leung "Pelolargo" Kwok-hung; el vicepresidente del Partido Laborista Lee Cheuk-yan; el abogado Albert Ho; el coordinador del Frente Civil de Derechos Humanos Figo Chan; el ex concejal de distrito Richard Tsoi y los ex legisladores Cyd Ho, Yeung Sum, Avery Ng y Sin Chung-kai.

Según Apple Daily, el periódico fundado por Lai, los acusados se declararán culpables ante la magistratura.

Todos ellos participaron en las protestas de aquel 1 de octubre de 2019, día en que los manifestantes más radicales levantaron barricadas y prendieron fuego a banderas de China, además de lanzar cócteles molotov y vandalizar estaciones de metro, oficinas gubernamentales y tiendas.

Por su parte, los antidisturbios recurrieron a los entonces habituales disparos al aire, a las pelotas de goma, al gas lacrimógeno, al gas pimienta y a los cañones de agua con tinte.

La policía no autorizó estas manifestaciones alegando riesgos para la seguridad y el orden público.

No obstante, cada vez que el cuerpo objetaba la celebración de protestas, la gente salía igualmente a las calles y se registraban encontronazos entre algunos individuos violentos y los policías.

CONGELAN LOS ACTIVOS DE LAI

Por otra parte, Next Digital, el grupo que edita Apple Daily, anunció hoy que se ha visto obligado a suspender temporalmente la negociación de sus acciones en el mercado de valores de Hong Kong después de que las autoridades congelaran, el pasado 14 de mayo, un total de 500 millones de dólares hongkoneses (64,37 millones de dólares) de los activos de Lai.

Lai está en prisión desde hace varios meses acusado de cargos como "confabulación con fuerzas extranjeras" bajo la ley de seguridad que Pekín impuso en la ciudad en junio de 2020, la cual contempla penas de hasta cadena perpetua.

La Justicia hongkonesa también le acusa de "conspiración para obstruir el curso de la Justicia" por presuntamente ayudar a uno de los doce hongkoneses capturados en China en 2020 cuando intentaban huir a Taiwán.

Al margen, el pasado abril una jueza hongkonesa ya impuso a Lai penas de 12 y 8 meses por participar en dos protestas que tuvieron lugar el 18 y el 31 de agosto de 2019, aunque la magistratura dictaminó que en total deberá pasar 14 meses en prisión.

Otros activistas hongkoneses también fueron condenados a entre 8 meses y un año y medio de prisión por el mismo motivo, pero la jueza decidió suspender la condena durante 24 meses para algunos de los acusados.