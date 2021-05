El exgobernador Puerto Rico Ricardo Rosselló volverá a la política gracias a una consulta popular

En la imagen un registro del exgobernador de Puerto Rico Ricardo Rosselló, en San Juan (Puerto Rico). EFE/Thais Llorca/Archivo

San Juan, 16 may (EFE).- El exgobernador de Puerto Rico Ricardo Rosselló, que en el verano de 2019 abandonó el cargo de forma abrupta tras verse implicado en un escándalo por la publicación de un "chat" privado, volverá a la actividad política como uno de los delegados que promoverá en el Congreso en Washington la plena anexión de la isla a Estados Unidos.

El gobernante Partido Nuevo Progresista (PNP), con el que Rosselló se convirtió en gobernador, organizó este domingo una consulta popular para elegir a seis delegados especiales que tendrán la misión de hacer "lobby" en Washington durante los próximos años para crear un ambiente favorable a que el Estado Libre Asociado pueda convertirse en un nuevo estado del país norteamericano.

La consulta, fuertemente criticada por toda la oposición, que denuncia que no era el momento de gastar casi 2 millones de dólares y que de nada sirve cuando en el Congreso de EE.UU. no hay cualquier tipo de apoyo a esa pretensión, tuvo como resultado más destacado la vuelta a la arena política de la controvertida figura de Rosselló.

ROSELLÓ ELEGIDO comisionado electoral del PNP, Edwin Mundo, confirmó en conferencia de prensa, tras el cierre de los colegios electorales, que Rosselló será uno de los seis delegados en Washington.

"Los números nos dan que primero va a terminar Ricardo Rosselló; segundo, Elizabeth Torres; tercero, Roberto Lefranc, y cuarta María Meléndez", dijo Mundo en conferencia de prensa en la sede de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) sobre la marcha del recuento de los votos para los delegados ante la Cámara de Representantes.

Según Mundo, con cerca del 70 % de los colegios escrutados Rosselló rebasaba a Torres por cerca de 10.000 votos.

El elector debía escoger a dos personas para la representación en el Senado federal y a cuatro para la Cámara de Representantes de Estados Unidos, a la que Rosselló será asignado.

Los candidatos seleccionados por el PNP para defender en Washington la anexión son en buena parte desconocidos para la población puertorriqueña, lo que no ha ayudado a incentivar la votación.

POCOS VOTARON. Mundo indicó que al final del proceso la CEE habría contabilizado entre 80.000 y 85.000 votos, lo que representaría cerca del 3,5 % del universo de electores hábiles en Puerto Rico, lo que da una idea del escaso interés de la votación.

La elección de hoy incluía una papeleta con los candidatos seleccionados por el PNP, pero también existía la posibilidad para el elector de votar -escribiendo el nombre en un apartado- por las personas que de forma pública se postularon para el cargo, el caso de Rosselló, quien como parece será el más votado.

Los resultados oficiales, no obstante, no se conocerán hasta dentro de varios días, ya que la CEE sólo divulgará los nombres de los independientes que se postularon al margen del PNP tras el escrutinio general.

Rosselló recurrió hoy a las redes sociales para dar su agradecimiento a todos los que hicieron posible la elección y asegurar que seguirá de cerca el resultado.

La oposición ya ha criticado la elección de hoy por considerarla inútil, tal y como hizo el coordinador general del Movimiento Victoria Ciudadana, Manuel Natal, quien aseguró que se trata de un despilfarro de dinero.

LA CLAVE ES LA VUELTA DE ROSSELLÓ. Los analistas aseguran que el resultado de quiénes sean finalmente los elegidos es intrascendente y lo es también la elección por lo poco que estos delegados puedan hacer en Washington, pero la clave de esta consulta es que supone la vuelta a la arena política de Rosselló.

El exgobernador, quien salió del cargo unas semanas después de que se divulgara un "chat" el verano de 2019 en el que, junto a otros altos funcionarios, atacaba a diversos sectores de la sociedad puertorriqueña, volverá así al primer plano de la actualidad política.

Rosselló, quien asegura que no tuvo nada que ver con la campaña en las redes sociales para promoverle como delegado, se convertirá, según los análisis que hoy se apuntan en los medios de la isla, en una especie de poder alternativo en Washington que actuará fuera del ámbito que lideran en el PNP el actual gobernador y presidente de la formación, Pedro Pierluisi, y la representante ante el Congreso en Washington, Jenniffer González.

La elección de hoy habría servido, por tanto, para resucitar la figura de Rosselló, que fue sepultado por el "chat" pero que ha seguido teniendo el apoyo de sectores importantes en el PNP.

Puerto Rico es territorio estadounidense desde 1898 y se define como Estado Libre Asociado a ese país, con Constitución propia y con cierto grado de autonomía, aunque EE.UU. se reserva apartados como defensa, moneda, inmigración y aduanas, entre otros.

Esa condición divide a los puertorriqueños y mientras el PNP plantea convertir a la isla en el estado número 51 de EE.UU., el opositor Partido Popular Democrático (PPD) aboga por perpetuar el estatus de Estado Libre Asociado.