El América de Santiago Solari vence al Pachuca, pero queda eliminado

En la imagen un registró del técnico del club mexicano de fútbol América, Santiago Solari. EFE/Francisco Guasco/Archivo

México, 16 may (EFE).- El América del entrenador argentino Santiago Solari venció este domingo por 4-2 al Pachuca con protagonismo del colombiano Roger Martínez, pero quedó eliminado al empatar la serie 5-5 con un gol menos como visitante.

En un trepidante duelo, Martínez, dos veces, el mexicano Luis Fuentes y el argentino Leonardo Suárez, una cada uno, convirtieron por las Águilas, y Pachuca descontó con anotaciones del ecuatoriano Romario Ibarra y el argentino Gustavo Cabral.

América, que perdió 3-1 el duelo de ida, salió con actitud ofensiva. En el minuto 5 recibió un golpe con un gol de Ibarra a pase de Erick Aguirre, pero se levantó y fue dueño de la primera mitad con protagonismo de Martínez.

Las Águilas empataron el duelo con un penalti cobrado por el colombiano en el 17 y tomaron ventaja de 2-1, cuando el sudamericano le puso un servicio a Luis Fuentes, quien remató de zurda y venció al guardameta Óscar Ustari.

En estado de gracia, Roger se echó el equipo al hombro y en el minuto 53 aumentó la ventaja con un gol de larga distancia que en ese momento empató la serie 4-4.

Los aires soplaban en la espalda del América de Solari, cuando el defensa paraguayo Bruno Valdez derribó en el área al colombiano Felipe Pardo y provocó un penalti que cobró bien Cabral para el 3-2 que volvió a poner a Pachuca delante en el duelo de cuartos de finales

América no se rindió y en el 73 empató el match 5-5 al poner el partido 4-2; Súarez le pegó de zurda a un balón en un tiro libre y por encima de la barrera colocó la pelota en el ángulo, a pesar de tener poco espacio disponible.

Las Águilas se fueron con todo al ataque por el gol necesario, pero fallaron varios disparos de cabezas y no pudieron vulnerar la defensa de los Tuzos del técnico uruguayo Paulo Pezzolano.

Un par de horas antes el Santos Laguna del entrenador uruguayo Guillermo Almada empató 1-1 con el Monterrey del estratega Javier Aguirre y lo eliminó al ganar la serie por 3-2. El argentino Maxi Meza convirtió por el Monterrey y Ronaldo Prieto rescató la igualada, con la que Santos ganó el boleto a la semifinal.

Este sábado Cruz Azul y Puebla se convirtieron en los primeros semifinalistas del campeonato; los Azules al eliminar por 4-3 al Toluca y el Puebla, al empatar 1-1 la serie con el Atlas y dejar fuera al rival por mejor posición en la tabla en la fase regular.

En las semifinales el Cruz Azul del entrenador peruano Juan Reynoso enfrentará al Pachuca y el Puebla del argentino Nicolás Larcamón al Santos Laguna.