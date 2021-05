Economía.- Sánchez afirma que no habrá justicia social sin justicia fiscal

17-05-2021 El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, interviene en la inauguración del IV Congreso Iberoamericano del Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica (CEAPI), a 17 de mayo de 2021, en Madrid, (España). El encuentro, que se celebra el 17 y 18 de mayo, reúne a varios líderes empresariales de la región para debatir el papel social de la empresa como partícipe de un nuevo estado del bienestar y la recuperación post pandémica. Expertos analizarán las claves del futuro económico y social de Iberoamérica, así como el papel de la sostenibilidad, la digitalización o la colaboración público-privada tendrán en la recuperación. ECONOMIA Isabel Infantes - Europa Press



Defiende acabar con los paraísos fiscales y con la competencia a la baja en materia de impuestos



El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, ha abogado por un nuevo contrato social que permita combatir las desigualdades y para el que será necesaria una mayor justicia fiscal, incluyendo el final de los paraísos fiscales y de la competencia internacional a la baja en materia de impuestos, que ha privado a los gobiernos de los recursos necesarios para financiar inversiones fundamentales para hacer frente a crisis como la planteada por la pandemia.



"No hay justicia social si no hay justicia fiscal y los impuestos justos y progresivos son fundamentales para mantener los servicios públicos", ha defendido Sánchez en su intervención en el IV Congreso Iberoamericano CEAPI para líderes de compañías y familias empresarias.



En este sentido, el presidente español ha reclamado evitar el dumping fiscal en determinados sectores vinculados a las nuevas tecnologías, que se han visto reforzados durante la crisis actual, además de "poner fin no solo a los paraísos fiscales, sino también a la competencia a la baja de la fiscalidad global".



"La recuperación debe ser justa, que impulse un nuevo contrato social que permita un modelo económico más inclusivo", ha defendido Sánchez, quien ha advertido del riesgo de que América Latina y el caribe pierdan décadas de desarrollo por la pandemia.



A este respecto, ha destacado que España y otros socios iberoamericanos han hecho un llamamiento a las instituciones financieras internacionales y bancos de desarrollo para que tengan en cuenta la situación singular de las economías de la región, especialmente de aquellas de renta media.



"Consideramos que las instituciones internacionales y los bancos de desarrollo deben crear nuevos instrumentos o adaptar los existentes", ha afirmado el presidente español, destacando que el Fondo Monetario Internacional (FMI) ha abierto una oportunidad con la nueva asignación de sus derechos especiales de giro (DEG).



De este modo, España con sus socios latinoamericanos ha propuesto la creación de una nueva herramienta financiada con préstamos de estos DEG de países desarrollados para apoyar a los países de renta media más vulnerables.



"Queremos apostar por la capacidad de Latinoamérica de reconstruir sus espacios nacionales con un modelo más justo y sostenible, aprovechando la oportunidad para transformar nuestras sociedades y resolver problemas que veníamos arrastrando desde hace décadas", ha afirmado.



No obstante, Sánchez ha hecho hincapié en que no deben repetirse errores del pasado y es el momento de que los gobiernos hagan uso de todos los medios y las herramientas para impulsar políticas públicas que permita construir un mundo mejor.



PERSISTE LA DESIGUALDAD



"La crisis sanitaria ha revelado de manera descarnada las limitaciones del modelo económico que se ha ido imponiendo en amplias zonas desde los años 80 del siglo pasado", ha recordado Sánchez, para quien, si bien es cierto que se ha logrado crecimiento muy importante, también persiste la desigualdad, no solo social, sino intergeneracional, de género o entre territorios, lo que alimenta una desafección creciente por parte de la ciudadanía excluida del reparto de la riqueza.



En este sentido, el presidente español ha reconocido que la acción del sector publico "no va a ser suficiente" para conseguir estos objetivos, por lo que será necesaria la participación y compromiso del sector privado.



LATINOAMÉRICA COMO OPORTUNIDAD DE INVERSIÓN



De este modo, ha subrayado que el Gobierno español apuesta por que Iberoamérica siga siendo un mercado fundamental para la expansión de las empresas españolas.



"Hay oportunidades para ello y el Gobierno va a hacer lo posible por acompañarlas", ha indicado Sánchez. "Sigan invirtiendo en América Latina, es una apuesta segura", ha añadido el presidente español, apuntando que garantizar una clima de negocios seguro y estable es fundamental para que las empresas sigan invirtiendo en la región.