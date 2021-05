DESCONECTA.-¿Nivel de caprichosa?: Esta perrita solo come piña si se la da su dueña de un tenedor

17-05-2021 Este perro solo come piña si se la da su dueña de un tenedor SOCIEDAD YOUTUBE - CATERS



MADRID, 17 may. (EDIZIONES)



Cali es una comedora quisquillosa de manual y una perrita muy consentida, pues se niega a comer la comida que no se le dé con un tenedor.



Normalmente, la causa de que un perro sea quisquilloso con la comida es resultado de darle restos de la mesa o demasiados premios, un hábito que no solamente aumenta el riesgo de padecer obesidad, sino de fomentar este tipo de "manías" o comportamientos.



Sea como fuere, a esta perrita le pasa esto mismo con la piña, una fruta que le encanta, pero que es incapaz de comer si no es de un tenedor.



https://www.youtube.com/watch?v=gPixanAS-5A



En estas imágenes grabadas por su dueña, Chella Ona, de Mililani, Hawái, se puede ver a la perfección lo que le pasa a Cali cada vez que le ofrecen piña.



Primero, Chella le ofrece un recipiente con la fruta cortada a Cali y esta parece relamerse y hacer el intento de comérsela directamente del plato, pero sin éxito.



Chella tuvo coger un tenedor y darle los trozos de piña de esta manera para que pudiera comerlos.