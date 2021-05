Desconecta.- Esta artista completa sus ilustraciones usando hormigas vivas

17-05-2021 Esta artista completa sus ilustraciones usando hormigas vivas. MADRID, 17 may. (EDIZIONES) Iantha Naicker, de 31 años y originaria de Durban (Sudáfrica), no trabaja sola. La artista se ha hecho muy popular en Internet gracias a las ilustraciones que crea con la ayuda de diminutos seres vivos: las hormigas. SOCIEDAD YOUTUBE - CATERS - @IANTHAARTLIFE



MADRID, 17 may. (EDIZIONES)



Iantha Naicker, de 31 años y originaria de Durban (Sudáfrica), no trabaja sola. La artista se ha hecho muy popular en Internet gracias a las ilustraciones que crea con la ayuda de diminutos seres vivos: las hormigas.



Podría decirse que el arte de Iantha es efímero, teniendo en cuenta la rapidez con la que se mueven los insectos.



Para sus asombrosos cuadros, la artista sudafricana primero realiza coloridas ilustraciones de animales u objetos, y luego los completa alineando grupos de hormigas (de verdad). Para ello, las soborna con pequeñas cantidades de azúcar sobre el papel.



https://www.youtube.com/watch?v=nTj_LG9sqx0&t



De esta forma, las hormigas se distribuyen por el papel dando forma del dibujo en cuestión, que puede ser desde el ala de un pájaro, por ejemplo, o el cuerno de un rinoceronte.



Las hormigas no solo la ayudan a hacer el trabajo "sucio", la artista también se siente inspirada por su forma para crear retratos llenos de estos diminutos insectos.