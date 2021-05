Cultura.-Gabriel Byrne vuelve con La guerra de los mundos: "La vida me ha enseñado a no rendirme ante la desesperación"

12-08-2020 Gabriel Byrne vuelve con 'La guerra de los mundos': "La vida me ha enseñado a no rendirme ante la desesperación" . El actor Gabriel Byrne regresa como el científico Bill Ward en la segunda temporada de 'La guerra de los mundos', la actualización de la novela clásica de H.G. Wells. El canal FOX estrenará los nuevos capítulos de la serie de ciencia ficción este martes 18 de mayo a las 22:50 horas. CULTURA SIMON RIDGWAY / DISNEY



El canal FOX estrenará los nuevos capítulos de la serie de ciencia ficción este martes 18 de mayo a las 22:50 horas.



Culturaocio entrevistó al actor irlandés durante un encuentro virtual con distintos medios de comunicación en el que Byrne asegura que interpretar a Bill Ward fue, desde el principio, un reto más bien físico, y no tanto emocional.



"La idea de correr con un arma en la mano, de un lado para otro, no me emocionaba demasiado, la verdad. Simplemente porque no quiero hacer eso. Estar subiendo y bajando escaleras todo el día... y por eso la preparación física fue lo más difícil. Cuando te haces un poco más mayor, quieres conservar tu energía. No quieres desgastarte", explicó el ganador de un Globo de Oro.



El intérprete ha aprendido muchas cosas de Bill Ward, su personaje en esta serie inspirada en el libro de H. G. Wells. Sin duda alguna, no rendirse ante la adversidad ha sido la más importante. "He aprendido que hay que seguir adelante, que no podemos rendirnos ante la desesperación. Es lo mismo que aprendí de mi propia vida. Es lo que la vida me ha enseñado. Cada vez que me he desesperado por algo, no se ha resuelto nada", afirma Gabriel, quien opina que la pandemia del coronavirus es un claro ejemplo de esto.



"Por un lado, nos sentimos sin poder y con miedo. Por otro lado, inventamos una vacuna. Así que hay esperanza y debemos creer en nuestra habilidad de seguir adelante y no desesperarnos", puntualiza.



Gabriel compara a su personaje con el doctor Anthony Fauci, epidemiólogo y director del Instituto Nacional de Enfermedades Infecciosas de Estados Unidos. "Bill es un poco como el doctor Fauci, en el sentido en que representa a la ciencia, representa los hechos. Está tratando de resolver esa crisis a través de hechos, por medio de la realidad, y no a través de ningún tipo de conspiración", señala Byrne, quien destaca que es un gran mensaje para una serie de ficción.



"Admirar a alguien que está tratando de hacer eso es genial. Porque ese tipo de personas realmente tienen que luchar contra la ignorancia del pensamiento conspiratorio", señala.



ALIENÍGENAS VS HUMANOS



En la primera temporada 'La guerra de los mundos', un ataque alienígena estuvo a punto de acabar con la humanidad y solo sobrevivió un pequeño grupo de humanos. En los nuevos capítulos, los personajes se enfrentarán a la posibilidad de que los invasores puedan ser humanos. A todos les espera una lucha encarnizada para recuperar el planeta.



El primer capítulo de esta nueva temporada arranca meses después de la desaparición de Emily. Los supervivientes de Londres planean una ofensiva contra los alienígenas, quienes, por algún motivo, tienen el mismo aspecto que ellos. Tom encuentra a Emily debilitada a bordo de una nave alienígena, pero tras su larga ausencia, Emily se da cuenta de que no todos están seguros de que esté de su lado...



Mientras, Chloe, Sacha y Jonathan consiguen llegar a Londres. En el observatorio, el grupo se sorprende cuando llega uno de los alienígenas al borde de la muerte buscando a alguien desesperadamente. Pero ¿por qué es tan importante esta búsqueda de un hombre?



Los actores Aaron Heffernan, Ty Tennant, Natasha Little, Stéphane Caillard, también estarán de vuelta en la segunda temporada de 'La guerra de los mundos'.