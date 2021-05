Covax entrega 65 millones de vacunas en lugar de los 170 millones previstos

AME7809. SAN MIGUELITO (PANAMÁ), 05/04/2021.- Una enfermera prepara una jeringa con la vacuna Pfizer contra la covid-19 para la aplicación de segundas dosis a la población hoy, en la escuela república de Colombia, en San Miguelito (Panamá). Panamá, con 356.377 casos de la covid-19 y 6.135 muertes por la enfermedad, ha contratado la compra de 7,2 millones de dosis de vacuna, 5 millones de Pfizer y el resto de AstraZeneca, el mecanismo Covax, EFE/ Bienvenido Velasco/Archivo

Nueva York, 17 may (EFE).- La plataforma COVAX entregará en los próximos días su dosis número 65 millones de vacuna contra el coronavirus, muy lejos de los 170 millones previstos para esta fecha, según informa Unicef en un comunicado en el que subraya que ahora es el momento de donar las dosis sobrantes.

"Hemos emitido repetidas advertencias sobre los riesgos de bajar la guardia y dejar a los países con ingresos bajos y medios sin un acceso equitativo a las vacunas, diagnósticos y terapias", alertó en la nota la directora Ejecutiva del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), Henrietta Fore.

Si esas advertencias continúan sin ser desatendidas, añadió, la grave situación en la India podría convertirse en un "precursor" de lo que pueda ocurrir en otros lugares.

Según Fore, la situación de India es trágica pero no es única, ya que los casos de contagios están disparándose en países cercanos como Nepal o Sri Lanka, y otros más lejanos, como Argentina y Brasil, donde los sistemas sanitarios ya están teniendo dificultades.

La vía "más clara" para salir de esta pandemia es a través de la plataforma COVAX, creada por la OMS y otras organizaciones internacionales para distribuir las vacunas global y equitativamente, pero "no está suficientemente abastecida", subrayó.

Por ello, Unicef hace un llamamiento a los líderes de los países del G7, que se reunirán el mes próximo, para que compartan "de inmediato", el exceso de dosis disponibles, una medida que considera esencial y de emergencia en este momento.