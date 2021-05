Coudet: El fútbol sería injusto si Aspas no pudiera tener un título con el Celta

El entrenador del Celta de Vigo Eduardo Coudet. EFE/ Salvador Sas/Archivo

Vigo, 17 may (EFE).- El argentino Eduardo Coudet señaló que el fútbol sería “injusto” si Iago Aspas no pudiera conquistar “un título” con el Celta de Vigo, por eso se ha marcado como reto personal emular lo que hizo en 2019 con su compatriota Lisandro López en el Racing Club de Avellaneda.

“Lisandro había vuelto al club, era un ídolo en Racing pero no había tenido la suerte de ganar un título nunca. Se le dio en 2019, ahora vamos a darlo todo para que lo pueda conseguir Iago”, comentó el técnico celeste en una entrevista con LaLiga.

Coudet no esconde la importancia que el internacional español Iago Aspas tiene en el juego del Celta, pero por encima de todo destaca su “compromiso” con el escudo y su carácter ganador.

“Veo un club que quiere dar un salto y yo quiero estar en ese proceso. Estoy muy cómodo, muy tranquilo, ojalá vayamos de la mano de un crecimiento para un Celta mejor”, indicó Coudet, al que resta un año más de contrato con la entidad que preside Carlos Mouriño.

El sustituto de Óscar García Junyent en el banquillo de Balaídos mostró su deseo de tener un proyecto “a largo plazo” en Vigo, y elogió la apuesta de los dirigentes por los canteranos porque éstos tienen, a su juicio, “un sentimiento especial con el club, una responsabilidad mayor”.

En una larga entrevista, Coudet repasó su breve paso por el Celta como jugador en 2002, el cual le sirvió para “conocer cómo piensa el hincha”, y desveló que su compatriota y extécnico celeste Eduardo “Toto” Berizzo le animó a dar el paso de rescindir con Internacional de Porto Alegre, al que tenía líder del campeonato carioca, para recalar en un Celta que estaba en descenso.

“Me ayudó mucho a decidirme una charla que mantuve con el Toto”, sostuvo Coudet, que también consultó a Manuel Pellegrini , al que considera su “padre futbolístico”, y Jorge Sampaoli antes de tomar la decisión final.

“Tiempo atrás hubo una posibilidad pero yo también tenía un compromiso contractual”, dijo el argentino sobre la oferta que recibió del Celta en el verano de 2018 para ser el sustituto de Juan Carlos Unzué.

En aquella ocasión, pese a que llegó a reunirse con emisarios del club en Argentina, optó por cumplir su contrato con Racing Club, al que un año después haría campeón con un novedoso sistema 4-1-3-2 que también ha implantado en el Celta.

“Es un sistema que me gusta mucho porque hay mucha gente ofensiva en el campo”, indicó Coudet, para quien lo fundamental es “convencer” a los jugadores de que para jugar de esta forma “se necesita de todos para recuperar el balón”.

Agradeció a los dirigentes celeste su confianza en él porque “es difícil jugársela con un entrenador que no tiene experiencia en LaLiga”, y a los jugadores que “creyeran y confiaran” en la idea que desde el inicio impuso.

“Más allá de perder ante un gran rival en su estadio, se mostraron cosas muy buenas y a veces el cómo es muy importante. En ese partido se vieron cosas para creer”, apuntó sobre su debut ante el Sevilla en el Sánchez Pizjuán, en un duelo que siguió desde la grada porque aún no tenía convalidado su título de entrenador