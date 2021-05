Comunidad trans salvadoreña pide garantías de DDHH en día contra la homofobia

Activistas y miembros de la comunidad LGBTI se manifiestan hoy con motivo del Día Internacional contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia, tal como para rechazar la decisión del Congreso de archivar la propuesta de Ley de Identidad de Género, en San Salvador (El Salvador). EFE/Rodrigo Sura

San Salvador, 17 may (EFE).- Colectivos de personas trans de El Salvador exigieron este lunes garantías de derechos humanos, es especial el derecho a tener un nombre adecuado a su identidad y expresión de género.

En el marco del Día Internacional contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia, las organizaciones que integran la Mesa Permanente por una Ley de Identidad de Género se manifestaron por las principales calles de San Salvador para reiterar su rechazo a la a decisión de una comisión del Congreso de archivar una propuesta de ley de identidad de género que fue presentada en marzo de 2018.

El Día Mundial contra la LGBTIfobia, que se celebra en 130 países, conmemora la decisión de la Organización Mundial de la Salud (OMS) en 1990 de desclasificar la homosexualidad como un trastorno mental.

La activista trans Bianka Rodríguez señaló a Efe que "en el Día contra la homo, lesbo y transfobia salimos a las calles a marchar una vez en aras de reivindicar nuestros derechos humanos, y sobre todo exigir a la Asamblea Legislativa a que legisle a favor de la ley de identidad de género".

Según informó el Congreso en Twitter, los integrantes de la Comisión de la Mujer e Igualdad de Género, en su mayoría del partido oficialista Nuevas Ideas (NI), aprobaron el viernes enviar al archivo "los 30 expedientes pendientes de estudio, tras considerarlos obsoletos y no acordes a la realidad".

Entre estos expedientes, según lo indicó la Federación Salvadoreña LGBTI, están los anteproyectos de Ley de Identidad de Género y Ley Especial por la Igualdad y la No Discriminación.

"Lo que nosotros demandamos es nuestro derecho a la identidad y eso no pierde vigencia", expresó

En marzo de 2018, la Mesa Permanente por una Ley de Identidad de Género en El Salvador presentó al Parlamento un anteproyecto de Ley de Identidad Género, cuyo estudio no avanzó.

Las organizaciones de la comunidad por la diversidad sexual han reclamado la creación de esta ley para tratar de reducir los niveles de discriminación que sufren hasta por funcionarios estatales y erradicar la violencia a la que están expuestos.

ENTREGAN CARTA A DIPUTADOS

La marcha de los colectivos LGBTI concluyó en una de las entradas de la Asamblea Legislativa donde un grupo de activistas entregó una carta en la que solicitan una reunión con los diputados integrantes de la Comisión de la Mujer para "debatir sobre estos anteproyectos (de leyes)", indicó Rodríguez.

La misiva fue recibida por diputados de Nuevas Ideas (NI) y será "leía y analizada", según lo señaló la diputada Ivonne Hernández.

La activista trans agregó que en caso de no ser recibidos por la comisión "el movimiento LGTBI nos encontramos en una sinergia para volver a presentar los proyectos de ley". EFE

sa/laa

(foto)(video)