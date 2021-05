Chile.- Una veintena de candidatos a gobernador tendrán que ir a una segunda vuelta electoral el próximo 13 de junio

MADRID, 17 (EUROPA PRESS)



Una veintena de candidatos a gobernador tendrán que acudir a una segunda vuelta electoral el próximo 13 de junio después de que no lograran hacerse con al menos un 40 por ciento de los apoyos en la primera vuelta electoral celebrada este domingo en Chile.



Unidad Constituyente es la alianza que más apoyos ha logrado --en once regiones--, seguida de Chile Vamos, que ha quedado a la cabeza en nueve regiones. Los independientes, por su parte, han sorprendido al pasar a la segunda vuelta electoral.



La segunda vuelta electoral conllevará numerosos pactos y acuerdos para lograr el traspaso de votos, según informaciones del diario 'La Tercera'. Únicamente tres regiones de un total de 16 han logrado finiquitar el proceso electoral.



De todas las regiones, solo en Coquimbo no hay un claro ganador, mientras que en otras once pasa a segunda vuelta la Unidad Constituyente, que se encuentra a la cabeza en siete regiones.



El pacto Chile Vamos, por su parte, ha asegurado su paso a la segunda vuelta en nueve regiones, pero solo obtuvo la mayoría en dos zonas del país, Arica y Los Ríos, lo que aleja la posibilidad de obtener un triunfo definitivo para el oficialismo.