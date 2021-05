Chile celebra Día Contra la Homofobia tras la elección de constituyentes LGBT

Activistas y miembros de la comunidad LGTBIQ+ se manifiestan hoy en la Plaza Italia, con motivo del Día Internacional contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia, así como para reclamar justicia para Isidora C., una mujer transgénero que fue víctima de un ataque el pasado 3 de mayo, en Santiago (Chile). Chile celebró este lunes el Día Contra la Trans/Homofobia destacando la elección de seis miembros de la comunidad LGBTIQ+ para integrar la convención constitucional, órgano votado durante los megacomicios del fin de semana que estará compuesto por 155 delegados encargados de redactar una nueva Carta Fundamental para el país. EFE/Alberto Valdés

Santiago de Chile, 17 may (EFE).- Chile celebró este lunes el Día Contra la Trans/Homofobia destacando la elección de seis miembros de la comunidad LGBTIQ+ para integrar la convención constitucional, órgano votado durante los megacomicios del fin de semana que estará compuesto por 155 delegados encargados de redactar una nueva Carta Fundamental para el país.

El Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh) calificó el hecho como un "hito histórico" y apuntó a que las elecciones del sábado y domingo, donde listas de oposición e independientes se impusieron frente al oficialismo, "permiten que la rica diversidad de Chile tenga voz y voto en el proceso de transformaciones más importante enfrentada por el país".

Pero no es el único triunfo de las luchas de género en Chile: las mujeres también fueron las grandes ganadoras de la histórica doble jornada electoral tanto en la votación por constituyentes como en las municipales y regionales.

Para el vocero del Movilh, Óscar Rementería, "hoy Chile amaneció más justo, más representativo, más respetuoso y reconocedor de su diversidad".

"Estamos felices", aseveró.

Rementería añadió que desde el Movilh esperan que la nueva Constitución, que dejará atrás cuarenta años de vigencia del documento impuesto en la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), "garantice explícitamente la no discriminación por orientación sexual, identidad y expresión de género".

A su vez, el espacio apunta a que la nueva Carta Magna "reconozca la plena igualdad de derechos para todas las personas, pareja y familias, sea cual sea su composición. Solo con ello, podrán eliminarse de una vez todas y cada una las leyes y políticas públicas homo/transfóbicas que aún persisten en Chile".

DERECHOS DE MIGRANTES LGBTIQ+

En el marco del Día Internacional contra la Homo/Transfobia, Movilh lanzó una campaña para promover los derechos de migrantes LGBTIQ+, en tanto otras organizaciones han iniciado acciones de visibilización de la violencia y discriminación que sufre la comunidad.

El sindicato de trabajadoras sexuales Amanda Jofré ocupó esta mañana los alrededores de la Plaza Baquedano, en el centro de la capital, para denunciar agresiones sufridas por desconocidos.

Su objetivo, según dijo la representante Canela Fernanda a Efe, es "denunciar los ataques de odio" que hace unos días provocaron la ceguera de una de sus integrantes luego de recibir un escopetazo con perdigones desde un vehículo en la ciudad de Santiago.

En cifras del Movilh, las denuncias por ataques homofóbicos tuvieron un alza histórica durante 2019, en tanto 2020 registró 1.266 atropellos que, a juicio de la organización, caracterizaron el año "por un efectivo aumento de la discriminación".