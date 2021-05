Bolivia.- Morales amenaza con "sancionar" a los cargos menores del MAS que se opongan a decisiones ejecutivas

MADRID, 17 (EUROPA PRESS)



El expresidente de Bolivia Evo Morales ha amenazado con "sancionar" a concejales o asambleístas de su partido, Movimiento Al Socialismo (MAS), que se opongan a decisiones tomadas por alcaldes, gobernadores o el presidente, Luis Arce, de la agrupación política.



"Cómo es posible que algunos asambleístas departamentales, asambleístas nacionales o concejales puedan estar en contra del alcalde, en contra del gobernador o contra el presidente Lucho Arce", ha afeado Morales.



"Si la autoridad define hacer una obra por decisión política, sobre un tema específico, todos debemos acompañar y no estar contradiciendo hasta públicamente, veremos cómo se va a sancionar eso", ha agregado, subrayando que existe "alguna indisciplina".



Morales también ha aludido a las peticiones de renovación en el MAS, del que es presidente, y ha señalado que estas están "equivocadas", ha recogido el diario boliviano 'El Deber'. En referencia a la tensión existente entre los dirigentes del MAS tradicionales y los intentos de miembros más jóvenes de sentarse a la mesa, el exmandatario les ha pedido que no se "desesperen" y ha señalado que han de "ganarse la confianza de todos los sectores sociales".



El expresidente y la dirección nacional del MAS han convocado un congreso en Cochabamba, previsto para el 3 de junio, donde se modificará el estatuto interno del partido. Uno de los cambios busca prohibir que personas que han ostentado cargos con el partido se postulen a elecciones por otras agrupaciones políticas.



Hace un mes, Morales ya admitió que en el MAS hay "división" y "corrupción", al tiempo que denunció "antievismo" en el Gobierno de Bolivia. El exdiputado del MAS Remberto Calani avanzó poco antes que se prevén cambios en la cúpula de la agrupación política, después de la derrota sufrida en las elecciones departamentales de la nación andina, pero aseguró que los cambios no afectarían a Morales, que fue jefe de campaña en los comicios.



Tras la derrota en La Paz, Chuquisaca, Tarija y Pando, el MAS únicamente conserva los departamentos de Cochabamba, Oruro y Potosí. Ha perdido tres desde las últimas elecciones subnacionales.