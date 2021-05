Boca elimina a River en penaltis y avanza a la semifinal de la Copa Argentina

Jugadores de Boca celebran al ganar la serie de penaltis hoy, en un partido de los cuartos de final de la Primera División de Argentina entre Boca Juniors y River Plate en el estadio la Bombonera en Buenos Aires (Argentina). EFE/Daniel Jayo/POOL

Bogotá, 16 may (EFE).- Boca Juniors avanzó este domingo a la semifinal de la Copa de la Liga Profesional al vencer por 4-2 en la tanda de penaltis a un River Plate diezmado en su plantilla por la covid-19, y tras empatar 1-1 en el tiempo reglamentario en el Superclásico argentino.

El partido tuvo de todo. Un gol de Carlos Tevez mal validado por el árbitro Facundo Tello en el minuto 10, un destacado debut del portero de River Plate Alan Díaz, de 21 años, y un 'Millonario' que batalló pese a tener 15 jugadores con covid-19.

El equipo de Marcelo Gallardo se presentó en La Bombonera con una nómina alterna: Alan Díaz en el pórtico; Gonzalo Montiel, Jonatan Maidana, David Martínez, Fabrizio Angileri; Milton Casco, Enzo Pérez, Leonardo Ponzio, Jorge Carrascal; Julián Álvarez y Agustín Fontana.

Mientras que Boca jugó con su titular: Agustín Rossi; Julio Buffarini, Carlos Izquierdoz, Marcos Rojo, Frank Fabra; Alan Varela, Cristian Medina, Agustín Almendra; Cristian Pavón, Carlos Tevez y Sebastián Villa.

Y el debut del guardameta Díaz fue de lo más destacado del Superclásico, ya que el portero se convirtió en el juvenil número 37 que hace su estreno en el ciclo del 'Muñeco', con la salvedad de que fue el primero en hacer su estreno en un partido ante Boca Juniors.

En la primera etapa Boca se fue con todo pero River aguantó hasta que en el minuto 10 Tevez anotó su gol número 50 con Boca en La Bombonera.

La anotación se vio opacada por una falta que le cometió 'el Apache' a Jonatan Maidana y que el árbitro Facundo Tello no sancionó a pesar de estar de frente a los dos jugadores.

Así se fueron al descanso, con un Boca buscando ampliar el marcador y un River que se paró bien atrás y en el que sobresalió Díaz cuando la defensa no lograba detener a la ofensiva 'Xeneize'.

Con esa misma actitud salieron los dos equipos a la cancha para el segundo tiempo y ahí brilló Díaz al atajar tres balones con pinta de gol en los minutos 51, 65 y 85, todos salidos de los pies de Tevez.

A la mitad del periodo, River comenzó a atacar con más hambre a los de Russo y en un centro preciso Julián Álvarez anotó de cabeza el empate.

Con el 1-1 llegaron los tiros desde el punto penal para conocer al clasificado a la semifinal de la Copa Argentina. Anotaron por Boca, Tevez, Villa, Iquierdoz y Buffarini. Falló Cardona.

Por River convirtieron Montiel y Álvarez y desperdiciaron Ponzio y Angileri.

Con el 4-2 en la tanda de penaltis, Boca jugará la semifinal ante Racing y por la otra llave Independiente lo hará contra Colón, ambos partidos se disputarán en el Estadio Bicentenario de San Juan.