Blinken no ha visto evidencia sobre edificio de AP en Gaza

WASHINGTON (AP) — El secretario de Estado Antony Blinken dijo el lunes que le pidió a Israel dar pruebas de que Hamas estaba operando en el edificio en Gaza que usaban The Associated Press y otros medios noticiosos y que fue destruido por misiles israelíes, pero informó que hasta ahora no ha visto dicha evidencia.

Blinken habló en conferencia de prensa en Copenhague, Dinamarca, un día después de que la principal editora de AP pidió una investigación independiente sobre el ataque aéreo israelí del fin de semana que destruyó el edificio de Gaza que albergaba a la AP, la emisora Al-Jazeera y otros medios. Israel argumentó que Hamas operaba desde el inmueble.

“Poco después del ataque aéreo pedimos información que justificara semejante acción”, declaró Blinken, quien se negó a hablar de datos específicos de inteligencia, afirmando solamente que “dejaré en manos de otros la calificación de cualquier información que recibamos y nuestra evaluación de dicha información”.

Sin embargo, enfatizó: “no he visto ninguna información al respecto”.

El domingo, Sally Buzbee, directora ejecutiva de AP, pidió una investigación independiente del ataque aéreo argumentando que el público merece conocer los hechos.

El ejército israelí, que le dio a los periodistas de AP y otros arrendatarios aproximadamente una hora para desalojar, afirmó que Hamas tenía una oficina de inteligencia militar y desarrollo de armas en el edificio. El vocero del ejército israelí, teniente coronel Jonatahn Conricus, indicó que Israel reunía evidencia para Estados Unidos, pero se negó a comprometerse a entregarla en los próximos dos días.

“Estamos en medio de una lucha”, dijo el domingo Conricus. “Eso está en proceso y estoy seguro que en su debido tiempo se presentará esa información”.

Buzbee dijo que la AP tenía sus oficinas en la torre al-Jalaa desde hace 15 años y nunca le habían informado ni tenía indicios de que Hamas podría estar en el inmueble.

“Estamos en una situación de conflicto”, dijo Buzbee. “No tomamos partes en ese conflicto. Escuchamos que los israelíes dicen que tienen evidencia; no sabemos cuál es esa evidencia”.

“Consideramos que en este momento es adecuado que haya una revisión independiente a lo que sucedió ayer, una investigación independiente”, agregó.

El primer ministro israelí Benjamin Netanhayu, hablando en el programa Face the Nation de la CBS, reiteró el domingo su afirmación de que el edificio albergaba una oficina de Hamas además de organizaciones de noticias de Estados Unidos y Medio Oriente, pero no proporcionó evidencia.