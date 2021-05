Baloncesto/Selección.- Mondelo: "Si se cansan de que ganemos, que cojan una silla"

17-05-2021 Lucas Mondelo, en la presentación de la selección DEPORTES ALBERTO NEVADO/FEB



MADRID, 17 (EUROPA PRESS)



El seleccionador español de baloncesto femenino, Lucas Mondelo, ha asegurado que en otros países llevan "diez años diciendo" que su equipo no va a ganar medallas y sin embargo lleva siete consecutivas, recomendando a los que estén "cansados" de ver a España ganar que "cojan una silla" porque este verano aspiran a seguir haciéndolo en el Eurobasket y los Juegos Olímpicos.



"La prensa en FIBA, o del extranjero, siempre han estado diciendo que España siempre es competitiva, pero que ahora con la renovación... Llevan diez años diciendo que no vamos a ganar y no paramos de ganar. Se habla de Bélgica, que ha ganado una medalla y ha quedado cuarta en un Mundial. Nosotros hemos conseguido tres medallas mundiales, una plata olímpica, tres oros europeos, y parece que se nos ningunea. Si se cansan de que ganemos, lo siento, que cojan una silla", apuntó Mondelo ante la prensa durante la presentación del equipo nacional.



En este sentido, recordó que su equipo ganó el Eurobasket 2019 sin Alba Torrens, a la que definió como "la jugadora de dibujos animados, la mejor jugadora en toda la historia del baloncesto español". "Claro que nos reconocen, pero yo creo que ya quieren que perdamos. Lo digo un poco en tono de broma, llevamos mucho tiempo ganando y ya cansa. A mí me gusta ser cansino y pesado y a las jugadoras también. Vamos a intentar ganar otra vez", garantizó.



Para hacerlo, el seleccionador y su equipo tienen "una estructura de trabajo ya montada y específica para este verano". "Tenemos eso más lo que ya tenemos de otros años porque tenemos una base bien asentada. Entre los años 2012 y 2014 hubo renovación en la selección y este año y el que viene, cuando se disputará el Mundial, toca otra vez este proceso que ya está ocurriendo. Las que vienen tienen calidad, pero a ver cómo compiten con la presión y la mochila que llevamos encima. Yo estoy convencido de que lo van a hacer", confió.



Respecto a estas novedades, destacó que hay jugadoras jóvenes que "ya venían de atrás queriendo tirar la puerta y han hecho una temporada muy buena en sus clubes". "Hay jugadoras importantísimas que ya no están, pero ellas entraron también cuando dejaron de estar jugadoras importantísimas. Esta pregunta ya me la hicieron hace nueve años cuando se marcharon Amaya Valdemoro, Elisa Aguilar, Anna Montañana, Marta Fernández... Espero que el proceso sea algo parecido", deseó, tras las renuncias de Anna Cruz, Marta Xargay y Laura Nicholls.



"LA GENTE ESTÁ ESTRESADA Y LA TEMPORADA HA SIDO MUY DURA"



Con estos nuevos mimbres, el equipo español encara "un verano ilusionante, pero muy exigente". "Vamos a ver cómo lo aguantan esas cabezas. Va a ser muy importante el Eurobasket, hacer un buen papel y conseguir la octava medalla consecutiva, eso nos daría una inercia muy positiva para el resto del verano", valoró Mondelo, consciente de que "la gente está estresada por el Covid y la temporada ha sido muy dura a nivel deportivo".



"Las jugadoras solo han tenido una semana de descanso. Yo mismo estaba entrenando el viernes por la mañana en Japón, esa noche cogí el avión y me concentré el sábado. No he tenido ni un día de vacaciones. Los entrenadores somos unos masocas, nos va un poquito esto", dijo con una sonrisa.



Por último, el técnico explicó que esta vez va a ampliar el grupo de jugadoras en vista de la exigencia. "Una de nuestras claves es que somos un equipo, y eso nos da ventaja sobre las otras selecciones. Es mejor ser un equipo y tener gente preparada por si hay alguna desgracia en forma de lesión o enfermedad, porque seguimos en pandemia. El grupo se va a quedar en 12+2 porque hay dos competiciones y tenemos dos jugadoras preparadas que serán polivalentes", avanzó, sin dar nombres aún.