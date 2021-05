Bajan en España el contagio de covid y los pacientes en cuidados intensivos

Una sanitaria vacuna a una mujer en el estadio de la Cartuja de Sevilla. EFE/Jose Manuel Vidal/Archivo

Madrid, 17 may (EFE).- España mantiene a la baja la transmisión del coronavirus, cuya incidencia se sitúa en una media de 151 casos por cien mil habitantes en 14 días -once puntos menos que el viernes pasado-, mientras baja poco a poco la ocupación de las unidades de cuidados intensivos, al 18,6 % de las camas disponibles.

El Ministerio de Sanidad notificó este lunes 11.061 contagiados más, hasta 3.615.860 desde que comenzó la pandemia, según los registros, mientras que los fallecidos son 79.432, con 171 defunciones en los últimos siete días.

Además, más de 7,2 millones de personas han sido vacunadas completamente de la covid-19, más del 15 % de toda la población.

El portavoz del Ministerio de Sanidad para la pandemia, Fernando Simón, informó este lunes de que la tendencia descendente se da en todas las regiones prácticamente y consideró la evolución "favorable", aunque con prudencia.

Advirtió de que todavía no se puede asegurar que las aglomeraciones de personas que celebraron el fin del estado de alarma el 9 de mayo pasado y las de este último fin de semana se vayan a reflejar en los contagios.

Aunque, con la vacunación, España va acercándose a una inmunidad de "rebaño o comunitaria adecuada", aún no es el momento para relajar las medidas de protección personal y hay que "tener mucho cuidado", subrayó.