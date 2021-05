Bad Bunny se asocia a un equipo en la principal Liga de Baloncesto de Puerto Rico

El cantante Bad Bunny. EFE/ Thais Llorca/Archivo

San Juan, 17 may (EFE).- El artista puertorriqueño Bad Bunny se ha asociado a los Cangrejeros de Santurce en el Baloncesto Superior Nacional (BSN), principal Liga de Puerto Rico, informó este lunes la dirección del club.

Así, Benito Antonio Martínez, nombre de pila del renombrado intérprete urbano, se une a Noah Assad, su manejador artístico, y Jonathan Miranda como apoderados del equipo establecido en San Juan.

"El compromiso y propósito principal de esta iniciativa es ayudar a fomentar un cambio positivo en la Isla. La meta es inicitar a promover un mejor futuro a través del deporte, la música y las artes", expresó el club en un comunicado de prensa.

La directiva del equipo enfatizó que su objetivo principal en la Liga "está el incentivar ideas y sueños en la juventud puertorriqueña, que provoquen una transformación social y auténtica y real".

"Los Cangrejeros vienen con un gran equipo, nuevos talentos y con una imagen transformada, dándole un giro moderno, que hace alusión a la cultura de Santurce, utilizando elementos como las calles y barrios para fortalecer ese sentido de identidad y orgullo de la ciudad natal del equipo", puntualizó.

La dirección del equipo informó además que mañana, martes, dará otra "gran noticia" a las 15.00 (19.00 GMT).

Bad Bunny es un conocido seguidor de los deportes, específicamente el baloncesto y la lucha libre.

En el baloncesto, el artista ha participado de dos de los Juego de Celebridades que organiza la NBA previo al Juego de Estrellas.

En la lucha libre, mientras tanto, el intérprete urbano debutó el 11 de abril como luchador en la edición 2021 de WrestleMania, uno de los principales eventos de este deporte de la empresa estadounidense de lucha libre World Wrestling Entertainment (WWE).

Bad Bunny se unió al también puertorriqueño Damian Priest para eliminar a los luchadores The Miz y John Morrison.

Previamente, Bad Bunny se enfrentó a The Miz, quien le lanzó el reto al intérprete puertorriqueño en su intervención "MIZ TV", incluido en el programa de televisión Monday Night RAW.

Además, el 31 de enero pasado cumplió uno de sus sueños, cuando participó en el legendario evento de lucha libre "Royal Rumble", también de la WWE.

La participación de Bad Bunny fue específicamente para interpretar el tema "Booker T", nombre homónimo del exluchador estadounidense e incluido en su disco más reciente, "El Último Tour del Mundo".

Assad, por su parte, es además el cofundador y principal oficial ejecutivo de Rimas Music Entertaiment, sello disquero que representa a reconocidos artistas puertorriqueños como los urbanos Bad Bunny, Arcángel y Eladio Carrión, y el cantautor Tommy Torres.

Los Cangrejeros de Santurce son una de las franquicias de mayor tradición en el BSN, con un historial de ocho campeonatos ganados en su historia.

Su última temporada antes de desaparecer como franquicia se realizó en el 2016.

La temporada 2021 arrancará el 8 de julio.

Además de los Cangrejeros, los Atenienses de Manatí también regresarán al BSN, luego de dos temporadas, en 2016 y 2017.