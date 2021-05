Armenia/Azerbaiyán.- Armenia invoca el tratado defensivo con Rusia ante la "agresividad" fronteriza azerí

MADRID, 17 (EUROPA PRESS)



El Gobierno armenio ha invocado ante Rusia el tratado defensivo común tras un incremento de la tensión en la frontera con Azerbaiyán debido a una mayor "agresividad" del Ejército azerí, en palabras del primer ministro armenio, Nikol Pashinián. Los últimos incidentes se han producido en la provincia armenia de Syunik, en el sur del país.



"Ha habido un incremento de la tensión y de la agresividad por parte de las fuerzas azeríes en parte de la frontera armenio-azerí", ha explicado Pashinián en un vídeo publicado tras una reunión de Consejo de Seguridad del Gobierno armenio recogido por la agencia de noticias Armenpress.



En respuesta, Armenia ha adoptado "medidas de seguridad internas" y ha activado los "mecanismos de respuesta" previstos en el Tratado de Seguridad Colectiva, una alianza defensiva de la que forman parte Armenia, Rusia, Bielorrusia, Kazajistán, Kirguistán y Tayikistán.



Pashinián, que está en el poder en funciones, ha advertido además de la necesidad de que las tropas azeríes se retiren de territorio armenio. "Mientras, consideramos que estamos en situación de crisis y amenaza a la soberanía, estabilidad e integridad territorial de Armenia", ha subrayado.



El mandatario armenio ha apuntado así a una "solución política". "Si ese resultado no es posible, entonces se deberán activar con la misma lógica los mecanismos político-militares" del acuerdo defensivo con Rusia.



Mientras, Moscú ha explicitado que está en "contacto permanente" tanto con Armenia como con Azerbaiyán para intentar reducir las tensiones en la frontera, según ha indicado un portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov. Rusia hace "grandes esfuerzos para reducir las tensiones y remediar la situación", ha asegurado.



Sin embargo, Peskov no ha confirmado si el presidente ruso, Vladimir Putin, ha recibido una carta de petición de ayuda de Pashinián. Además, Peskov ha indicado que Putin no ve alternativa a los acuerdos trilaterales sobre Nagorno Karabaj alcanzados en noviembre de 2020 tras semanas de combates y por los que Armenia cedía parte de este territorio en disputa.



La provincia armenia de Syunik limita con Irán al sur y separa el territorio principal azerí y el exclave también azerí de Najicheván. También limita con los distritos de Kelbecer (Kalbajar) y Lachín, bajo control armenio desde la guerra de 1992-1994 y devueltos a Azerbaiyán en noviembre de 2020.