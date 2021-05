Ariana Grande se casa en secreto con el agente inmobiliario Dalton Gómez

Fotografía tomada en mayo de 2018 en la que se registró a la cantante Ariana Grande, en Nueva York (NY, EE.UU.). EFE/Justin Lane/Archivo

Los Ángeles (EE.UU.), 17 may (EFE).- La cantante Ariana Grande se casó con Dalton Gómez este fin de semana en su casa de California, donde la pareja organizó una boda secreta con menos de 20 invitados.

Un representante de Grande confirmó este lunes a la revista People el enlace de los jóvenes, ella con 27 años y él con 25. "Fue pequeña e íntima, con menos de 20 personas. La sala estaba llena de felicidad y amor. Las familias no pueden estar más contentas", afirmó.

La pareja comenzó a salir a principios de 2020 e hicieron pública su relación en mayo al aparecer en el videoclip de la canción "Stuck With U", que Grande lanzó junto a Justin Bieber.

Ambos habían anunciado su compromiso en diciembre, después de pasar juntos los meses de confinamiento por el coronavirus.

Antes de su relación con Gómez, que se dedica al negocio inmobiliario, la cantante estuvo comprometida con el comediante Pete Davidson, aunque nunca llegaron a contraer matrimonio.

Grande cuenta con 2 premios Grammy y en los últimos 3 años ha publicado tres discos -"Sweetener", "Thank U, Next" y "Positions"- que han llegado al número 1 de las listas de ventas.