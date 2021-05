Apoyo de tecnológicas a #BlackLivesMatter no se ve en nóminas

(Bloomberg) -- Después de que el asesinato de George Floyd provocó protestas generalizadas el año pasado, decenas de compañías hicieron promesas públicas de promover la justicia racial. Sin embargo, su apoyo a la comunidad negra no se reflejó en la demografía de su fuerza laboral.

Un nuevo estudio sobre diversidad en la industria de la tecnología encontró que las empresas que hicieron declaraciones de solidaridad tenían un promedio de 20% menos empleados negros que las que no lo hicieron. El hallazgo resalta una brecha entre lo que dicen las empresas sobre los problemas sociales y lo que hacen en sus propios lugares de trabajo, dijo Stephanie Lampkin, fundadora y directora ejecutiva de Blendoor, que realizó el estudio publicado el lunes.

Blendoor, una startup que ayuda a las empresas a reclutar a un grupo diverso de candidatos, recopiló datos disponibles públicamente sobre 240 de las empresas tecnológicas más prominentes. A pesar de las deficiencias de muchas compañías que publican declaraciones de Black Lives Matter, las promesas podrían tener un gran impacto. Sus compromisos financieros superaron los US$4.600 millones, más del doble de los montos combinados comprometidos en los seis años anteriores, según el informe.

Al revisar la información publicada por las empresas en los últimos seis años, Blendoor analizó las tendencias en la diversidad en el lugar de trabajo, las políticas de inclusión y los programas de recursos humanos, como el permiso parental, los acuerdos laborales flexibles y la contratación de grupos con poca representación. Encontró, por ejemplo, que Pinterest Inc. tenía las políticas y programas más sólidos para reclutar mujeres; Mozilla Corp. tenía las mejores políticas de reclutamiento de minorías subrepresentadas. McKesson Corp. obtuvo el puntaje más alto en la calificación de Blendoor de apoyar a las mujeres en el liderazgo, mientras que

HP Inc. encabeza la lista de minorías con poca representación en posiciones de liderazgo.

El análisis también reveló hallazgos más amplios en cientos de empresas. Los asiáticoestadounidenses tienen la mayor brecha de representación en empleos tecnológicos de nivel de entrada y en liderazgo, y las mujeres asiáticoestadounidenses son las menos propensas a ascender a puestos ejecutivos. Es más común que las mujeres ejecutivas tengan empleos de nivel C, que se centran en áreas como recursos humanos, marketing o diversidad, y esos roles se encuentran entre los con menos posibilidades de ser nombrados para juntas corporativas. El análisis también encontró que el 36% de los directores de las juntas son mujeres o personas de color, pero que la mayoría son mujeres blancas u hombres asiáticos.

Nota Original:Tech Companies Tweeting #BlackLivesMatter Have Fewer Black Staff

