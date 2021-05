Anabel Patoja y 'su negro' hablan por fin después de muchas semanas

MADRID, 18 (CHANCE)



Tras el premio que obtuvo Omar Sánchez hace algunos días en el progama de 'Supervivientes', el negro recibe la llamda de Anabel Pantoja para darle fuerzas y seguir adelante con el concurso. Visiblemente emocionada, la sobrina de Isabel Pantoja tenía muy claro cuál iba a ser el mensaje que le quería trasmitir a su pareja: "Lo estás haciendo fenomenal, lo que quiero que sepas es que es duro, te lo dije, tienes que tener momentos de bajones" comenzaba diciendo Anabel."Yo estoy super orgullosa de tí, no quiero que te vengas abajo, en julio vuelves con nosotros pero lucha, no entres en peleas con nadie cariño cada uno estáis ahí por algo" seguía Anabel haciendo referencia al enfrentamiento que Omar ha tenido con Sylvia Pantoja en el que se han echado en cara los motivos por los que ambos están concursando.Sin poder retener las lágrimas, Omar se despedía de su futura mujer con un mensaje de lo más romántico: "Cada atardecer pienso en tí". Por su parte Anabel no quería finalizar la llamada sin insistir: "Te adoro, te amo, te espero... yo pensaba que no te iba a ver más cuando te fuiste, que te ibas a enamorar allí"."Hoy espero que pueda valer para que te ayude a seguir en esta aventura hasta el final. Todos contigo!!! Te quiero Negro" escribía Anabel en Instagram horas antes de realizar la llamada de teléfono con su chico.