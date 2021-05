AMP2.-O.Próximo.- Ascienden a 197 muertos en Gaza mientras Israel anuncia el ataque a 9 casas de comandantes de Hamás

Israel anuncia un ataque "generalizado" contra Gaza, que denuncia el lanzamiento de más de 100 cohetes



Hamás insiste en que un alto el fuego será "bajo condiciones palestinas" y no "de acuerdo a los términos israelíes"



MADRID, 17 (EUROPA PRESS)



El Ejército de Israel ha anunciado que está llevando a cabo ataques "generalizados" contra "objetivos terroristas en toda la Franja de Gaza", entre los que habría atacada a nueve casas de comandantes de Hamás, mientras que desde Gaza denuncian el lanzamiento de más de 100 cohetes y asciende la cifra de muertos hasta los 197.



Los bombardeos israelíes de esta madrugada del lunes se han centrado en el Complejo Médico Al Shifa, según recoge la agencia de noticias palestina WAFA, así como en el complejo Ansar, sitios cerca de Abrah Al Maqousi, una casa de 4 pisos cerca del Hospital Al Shifa, otro edificio y carreteras principales y secundarias en los vecindarios de Al Rimal, Tal Al Hawa, Sheij Ajlin y la región occidental del barrio de Al-Zaitoun.



La reciente ola de bombardeos ha dejado varios heridos, aunque por el momento las autoridades no han precisado el número exacto, mientras los equipos médicos enfrentan dificultades para acceder a los sitios donde han impactado los misiles y para trasladar a los heridos debido a la destrucción de carreteras.



Además, estos lanzamientos también han provocado graves daños a las líneas eléctricas desde la central de electricidad hasta la ciudad de Gaza, provocando cortes de energía en grandes áreas de la misma.



Por su parte, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) han informado de que han bombardeado un centro de inteligencia de Hamás en una operación conjunta entre la fuerza aérea y la unidad de defensa cibernética del Ejército, así como nueve casas de comandantes de Hamás.



"Las casas que fueron atacadas fueron utilizadas como infraestructura terrorista y en algunas de las casas incluso se encontraron depósitos de armas", han afirmado las FDI a través de su Twitter, donde han precisado que una de ellas era la del comandante del batallón Beit Hanun, la del comandante de la compañía Beit Hanoun, la del comandante de la compañía de la ciudad de Gaza y la del comandante de la compañía de la brigada Al-Shati.



También ha sido alcanzada por el ataque israelí una casa en Shejaiya utilizada por la inteligencia militar de Hamás, así como un túnel excavado por Hamás situado cerca de una guardería y una mezquita, tal y como ha detallado el Ejército, que ha denunciado como esta construcción "demuestra una vez más cómo la organización terrorista Hamás coloca deliberadamente sus activos militares en el corazón de la población civil".



Según ha insistido, las fuerzas israelíes "toman tantas medidas de precaución como sea posible para reducir los posibles daños a los civiles durante sus actividades militares".



Por otra parte, en Israel también han vuelto a sonar las alarmas de cohetes en Ascalón y en las comunidades que rodean Netivot y Gaza, recoge 'The Times of Israel', mientras que desde Gaza se siguen lanzando proyectiles hacia Beerseba.



Tras una pausa durante la noche de tres horas --en la que el Ejército de Israel ha aprovechado para atacar Gaza--, no obstante, las sirenas han vuelto a sonar en el sur de Israel y en la ciudad de Kerem Shalom, ciudad fronteriza con Gaza.



Al menos 197 palestinos han muerto en Gaza, 58 de ellos menores de edad, desde el inicio de los bombardeos israelíes en represalia por el lanzamiento de cohetes contra territorio israelí, según el último balance del Ministerio de Sanidad palestino. A éstos hay que sumar 21 fallecidos en Cisjordania por disparos de las fuerzas de seguridad israelíes.



Por otro lado, la cifra de heridos en los enfrentamientos asciende a 1.235 en Gaza y 4.360 en Cisjordania, incluida Jerusalén, informa WAFA. En Jerusalén Este, la Policía ha detenido este domingo a siete israelíes por presuntamente estar involucrados en un tiroteo contra palestinos que ha dejado dos heridos en Beit Hanina.



Según la Policía, antes del tiroteo, los palestinos del barrio habían provocado disturbios, arrojando piedras y cócteles mólotov, mientras que en otro barrio, en el de Abu Tor, dos vehículos de propiedad judía han sido incendiados, informa 'The Times of Israel'.



Además, las fuerzas de seguridad israelíes ha cerrado el barrio de Seij Jarrá con bloques de hormigón, según reporta WAFA, mientras que a parte de los incidentes registrados en Jerusalén entre palestinos e israelíes, también se han producido enfrentamientos en otras ciudades, como en Hebrón, donde un grupo de israelíes habría disparado con fuego real contra casas de palestinos.



MEDIACIÓN INTERNACIONAL



Respecto a la mediación internacional para tratar de rebajar la tensión y la escalada de violencia, el secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, ha anunciado este domingo que ha hablado con el ministro de Relaciones Exteriores egipcio, Samé Shoukry.



Según ha explicado el propio Biden, le ha trasladado a Shoukry la necesidad de que "todas las partes reduzcan las tensiones", ya que "la violencia debe terminar de inmediato". Egipto ha tratado, con en ocasiones anteriores, de ejercer de mediador entre ambas partes para llegar a un alto el fuego, aunque las conversaciones con Israel se vieron frustradas por la negativa al diálogo.



Según ha informado el Departamento de Estado estadounidense, Blinken también ha abordado el asunto con su homólogo francés, Jean-Yves Le Drian, con quien ha reiterado su compromiso como socios "en la región para lograr la calma", y con el viceprimer ministro y ministro de Relaciones Exteriores de Qatar, Mohamed Bin Abdulrahman Al Zani.



Ambos representantes han discutido "los esfuerzos para restaurar la calma en Israel, Cisjordania y Gaza a la luz de la trágica pérdida de vidas civiles", mientras que con el ministro de Relaciones Exteriores de Arabia Saudita, Faisal bin Farhan, también ha abordado "los esfuerzos en curso para calmar las tensiones y poner fin a la violencia actual".



También se ha referido al asunto el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, que a través de un vídeo para celebrar la festividad de Eid al Fitr ha insistido en que su Administración "continuará involucrando a palestinos e israelíes y otros socios para trabajar hacia una calma sostenida".



"Los palestinos e israelíes merecen igualmente vivir en condiciones de seguridad y protección y disfrutar de igual medida de libertad, prosperidad y democracia", ha agregado.



En referencia a un posible alto el fuego, el subjefe de Hamás, Abu Marzouk, ha asegurado que las conversaciones han tenido lugar pero que no han sido efectivas, ya que de producirse, será bajo condiciones palestinas y "no de acuerdo con los términos de la ocupación israelí", recoge la agencia Maan.