América levanta tímidamente las restricciones ante la covid-19 pero la amenaza sigue

Fotografías tomadas desde un dron de calles vacías, el 16 de mayo de 2021, en el último fin de semana de confinamiento masivo en 16 de las 24 provincias de Ecuador, sometido desde el pasado 23 de abril a un estado de excepción focalizado para frenar el auge de la pandemia de la Covid-19 y reducir la presión sobre el saturado sistema hospitalario del país, en Quito Ecuador. EFE/José Jácome

Redacción Internacional, 17 may (EFE).- Estados Unidos, Chile y Ecuador empezaron a levantar tímidamente algunas de las restricciones impuestas para frenar el coronavirus que, aunque va en descenso, está "lejos de desaparecer", según la Organización Mundial de la Salud.

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, anunció este lunes que por primera vez durante la pandemia han caído los casos de covid-19 en los 50 estados del país y subrayó que el 60 % de la población adulta ha recibido ya al menos una dosis de la vacuna contra esta enfermedad.

Unos días después de que los Centros para la Prevención y Control de Enfermedades (CDC, en inglés) anunciaran que no es necesaria la mascarilla para quienes estén completamente vacunados, Biden aludió a esta decisión que ha generado polémica y confusión en el país que acumula ya unos 33 millones de casos y 586.000 muertos.

El "progreso es innegable pero no hemos acabado", advirtió el mandatario, quien, no obstante, pidió a la población que se vacune: "Puedes protegerte vacunándote o puedes preocuparte (del contagio) con la mascarilla puesta hasta que te vacunes".

Al respecto, el estado de Nueva York anunció que dejará de exigir a partir de este 19 de mayo a los vacunados el uso de mascarillas en espacios públicos, excepto en el transporte público, en los colegios y algunos otros lugares.

Además, las autoridades neoyorquinas han reiterado que el próximo 1 de julio se procederá al levantamiento casi total de las restricciones impuestas desde la irrupción de la pandemia.

LEVE MEJORÍA EN CHILE

Chile, que llevó a cabo el fin de semana una histórica jornada de votación para elegir a los constituyentes que redactarán una nueva Carta Magna, además de unos comicios municipales y regionales, reporta una "leve mejoría" frente a la pandemia.

Por ello, las autoridades sanitarias informaron que el toque de queda que impide circular en las noches se retrasa una hora.

De este modo, la prohibición de estar en la calle y desplazarse pasará a regir a partir del próximo miércoles a las 22.00 horas, en vez de a las 21.00 horas como está estipulado desde hace más un mes.

"Así como se han adoptado decisiones duras en momentos difíciles que han restringido la libertad de las personas para cuidar su salud y su vida, hoy tenemos la posibilidad de entregar una hora más", explicó la subsecretaria de Prevención del Delito, Katherine Martorell.

En las últimas semanas la detección de nuevos contagios por la covid-19 se ha mantenido estable, en torno a los 6.000 casos diarios, y poco a poco las unidades especializadas de la red hospitalaria se han descomprimido, luego de un grave pico pandémico que afectó al país durante abril.

Hasta hoy el total de infectados desde el inicio de la pandemia alcanza 1.292.096, y los muertos suman 27.934.

ECUADOR DESCARTA NUEVOS CONFINAMIENTOS

Otro país americano que se une con timidez al inicio de la "nueva normalidad" es Ecuador, cuyo Comité de Operaciones de Emergencia (COE) descartó la posibilidad de solicitar un nuevo estado de excepción por la pandemia, como el decretado en abril pasado y que terminará el próximo jueves.

"El COE Nacional no va a solicitar un nuevo estado de excepción al estado de la República, creemos que ya con lo que tenemos hemos generado tendencias a la baja", destacó el presidente de la entidad, Juan Zapata.

De este modo, por ejemplo, la ocupación de camas en unidades de cuidados intensivos (UCI) pasó de un 94,5 % a un 92,5 %; y en la hospitalización a nivel nacional de un 71 % a un 63 %.

Ecuador registró hasta este lunes 410.870 contagios y 14.459 decesos acumulados.

EL PELIGRO PERSISTE

Pese a los adelantos que se observan - con la buena noticia hoy de que el Gobierno de Estados Unidos se compromete donar otros 20 millones de dosis de vacunas-, el peligro del coronavirus sigue latente en América, que suma más de 65 millones de casos y cerca de 1,6 millones de muertes.

El anuncio pone a Estados Unidos como el mayor donante mundial de vacunas, según presumió el propio Biden, quien aseguró que trabajará junto a la iniciativa internacional Covax, liderada por la OMS, para el reparto de los 60 millones ya prometidos de la vacuna de AstraZeneca y los nuevos 20 millones de Pfizer, Moderna y Janssen.

Mientras llegan las donaciones y nuevos lotes de vacunas compradas, los principales países de la Comunidad de Caribe (Caricom) reforzaron las restricciones de movilidad en sus territorios y medidas sanitarias ante el preocupante aumento de casos en la región, una de las que más lentamente implanta el proceso de inoculación.

Uno de los casos dramáticos en la zona es el de Trinidad y Tobago, en donde solo se han aplicado 61.850 dosis, lo que supone un irrelevante 0,1 % de su población, mientras que el virus ha infectado a 16.255 personas.

También, Guyana ha informado de 15.271 infectados y 341 muertos en lo que va de pandemia, además de un total de 153.000 vacunados, que equivalen a un irrisorio 0,4 % de sus habitantes.

Preocupa a los expertos igualmente la situación de Nicaragua, en donde hasta la semana pasada el Gobierno reportó 184 muertos y 7.106 casos.

Sin embargo, las Asociaciones Médicas Nicaragüenses y el Comité Científico Multidisciplinario (CCN) no reconocen esas cifras por considerar que no se corresponden con la realidad, por lo que se fían más de los datos del independiente Observatorio Ciudadano Covid-19 que indican que la enfermedad deja 3.223 fallecidos y 15.756 enfermos.

Asimismo preocupa la situación de Colombia, que contabiliza 3.131.410 contagiados y 81.809 víctimas mortales, una cifra que se teme aumentará en las próximas semanas debido a la gran cantidad de ciudadanos que han participado en multitudinarias jornadas de protesta en contra del Gobierno.

También llega malas noticias desde Venezuela, en donde la Federación Médica Venezolana exigió al Gobierno un millón de vacunas para inmunizar a 500.000 trabajadores sanitarios, ya que en 14 meses han fallecido más de 360 médicos y 550 miembros del sector en general debido a que, aunque los inmunizantes han llegado, su aplicación ha sido "desordenada" y el Gobierno las ha utilizado para sus afines.