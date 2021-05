Amazon estaría en conversaciones para comprar estudio MGM

(Bloomberg) -- Amazon.com Inc. está en conversaciones para adquirir el estudio de cine Metro-Goldwyn-Mayer en lo que sería su mayor impulso hacia el entretenimiento hasta ahora, informó el medio The Informatión.

MGM, la famosa compañía de Hollywood detrás de la serie James Bond, ayudaría a fortalecer el estudio de cine y los servicios de streaming de Amazon, según el medio de noticias de tecnología, que citó a personas no identificadas familiarizadas con la situación. El estado de las discusiones entre Amazon con MGM no está claro, y es posible que no surja ningún acuerdo, según The Information.

MGM y Amazon declinaron hacer comentarios.

A fines del año pasado, MGM habría contratado asesores para explorar una venta. También mantuvo conversaciones con Apple Inc. y Netflix Inc. sobre llevar su nueva película de James Bond directamente al streaming, pero la compañía ha dicho que está comprometida con un estreno en cines.

En Amazon, el antiguo ejecutivo Jeff Blackburn regresará a la compañía luego de una breve partida para unirse a la firma de capital de riesgo Bessemer Venture Partners de Silicon Valley. Blackburn supervisará toda la división de entretenimiento de Amazon, incluido el servicio de transmisión de video Prime, Amazon Studios y el sitio de transmisión de videojuegos Twitch.

