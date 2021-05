Afganistán.- Miller dice que es probable que los talibán aumenten sus ataques tras el alto el fuego en Afganistán

MADRID, 17 (EUROPA PRESS)



El comandante de la misión conjunta de la OTAN y Estados Unidos en Afganistán, Scott Miller, ha asegurado este lunes que las fuerzas internacionales están "analizando de cerca" las actividades de los talibán tras el fin del alto el fuego de tres días con motivo del fin del Ramadán y ha advertido de que se espera un aumento de los ataques por parte de los insurgentes.



"En un sentido ideal, continuarán con la reducción de la violencia, porque es algo que quiere el pueblo afgano, pero las expectativas es que incrementen la violencia en un futuro próximo", ha señalado Miller en una entrevista concedida a la cadena de televisión británica BBC.



Así, ha reconocido que los talibán han "incrementado la presión en varias capitales de provincia" y ha hecho hincapié en que "es el momento de las fuerzas de seguridad" afganas, en el marco del repliegue de tropas internacionales, que deberá concluir el 11 de septiembre.



"Incluso ahora, que nos estamos replegando, estamos intentando dejarlas en la mejor postura de la que seamos capaces", ha dicho Miller, quien ha destacado que "las fuerzas de seguridad tienen las capacidades" para hacer frente a las diversas ofensivas de los talibán, que han logrado avances durante los últimos meses.



"Seguimos centrados en las cosas que debemos hacer, siguiendo las órdenes. Nuestra obligación es garantizar que nuestra fuerza está protegida y que podemos retirar a las fuerzas de coalición de la forma más segura y ordenada posible", ha manifestado.



En este sentido, ha señalado que entre estas obligaciones figuran también "garantizar que los socios de seguridad afganos están en una posición en la que pueda continuar", antes de afirmar que "es una obligación no sólo con las fuerzas de seguridad, sino con la población afgana".



Por otra parte, Miller ha sostenido que será "la Historia" la que valore el papel de Estados Unidos, si bien ha destacado que "es necesario analizar honestamente las cosas que no se hicieron tan bien como se quería". "Hubo victorias en el camino. La Historia juzgará y el futuro contará el resto de la historia", ha remachado.



Las palabras de Miller han llegado después de que se hayan retomado los combates tras el fin el domingo de los tres días de alto el fuego con motivo del Eid al Fitr, que marca el fin del mes de Ramadán. Los talibán decretaron el alto el fuego, replicado por el presidente afgano, Ashaf Ghani.



LA CUMBRE DE ESTAMBUL



En este contexto, fuentes citadas por la cadena de televisión afgana Tolo TV han indicado que los insurgentes se han mostrado de acuerdo con la opción de reiniciar las conversaciones con la delegación gubernamental en la capital de Qatar, Doha, ante el estancamiento del proceso.



Estas fuentes han resaltado además que los talibán tienen entre sus planes acudir a la cumbre de Estambul, que aún no tiene fecha tras dos aplazamiento, si bien apuestan por la celebración previa de contactos en Doha, que consideran el epicentro de las negociaciones de paz.



Por su parte, Fauzia Kufi, miembro del equipo negociador gubernamental, ha argüido que "una reunión sería significativa si entre los presentes hay personas que puedan tomar decisiones y hay un compromiso para ello. "Sólo la participación de líderes de alto rango pueda afectar al proceso en Doha", ha explicado.



El Gobierno de Turquía anunció el 21 de abril un nuevo aplazamiento de la conferencia de paz sobre Afganistán en la ciudad de Estambul, en esta ocasión hasta después del mes de Ramadán, debido a la negativa de los talibán a participar en la misma.



La cumbre, inicialmente prevista para el 16 de abril, fue aplazada poco antes de dicha fecha hasta el 24 de abril, después de que los talibán afirmaran que no estaban en disposición de acudir. La intención era que se celebrara antes del 1 de mayo, fecha prevista por el acuerdo de paz entre Estados Unidos y los insurgentes para el fin de la retirada de las tropas norteamericanas de Afganistán.



Sin embargo, el presidente estadounidense, Joe Biden, anunció en abril que el fin del repliegue sería completado el 11 de septiembre, 20 años después de los atentados del 11-S, en medio de las dudas de Washington sobre el compromiso de los talibán con el acuerdo de paz, lo que provocó críticas por parte de los insurgentes.